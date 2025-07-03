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Права розничных акционеров ЮГК не должны быть ущемлены, заявили в ЦБ
Права розничных акционеров ЮГК не должны быть ущемлены, заявили в ЦБ - 03.07.2025, ПРАЙМ
Права розничных акционеров ЮГК не должны быть ущемлены, заявили в ЦБ
Права розничных акционеров ЮГК не должны быть ущемлены, заявил журналистам первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T11:57+0300
2025-07-03T11:57+0300
2025-07-03T11:57+0300
банк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Права розничных акционеров ЮГК не должны быть ущемлены, заявил журналистам первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. В четверг в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая компанию ЮГК". Затем там уточнили, что Генпрокуратура в своем иске просит обратить в доход государства акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", ООО "Управляющая Компания ЮГК" и других компаний, принадлежащих миллиардеру Константину Струкову и его родственникам. "Государство имеет право и должно защищать свои интересы в том случае, если в отношении каких-то компаний были допущены противоправные действия. Поэтому мы никоим образом не оспариваем, не комментируем действия Генеральной прокуратуры, которая в соответствии со своими полномочиями осуществляет действия по возврату собственности государства", - сказал Чистюхин в кулуарах Финансового конгресса Банка России. "Очевидно, что у данной компании, помимо мажоритарного акционера, есть и миноритарные акционеры, среди которых и розничные акционеры, розничные инвесторы. Мы, я очень надеюсь, не слышали о том, что есть какие-то в настоящий момент прямые угрозы, но, конечно, за этой ситуацией надо следить очень внимательно, чтобы права розничных акционеров не были ущемлены", - подчеркнул он. Также Чистюхин отметил, что эта компания выпускала и облигации, и нужно обеспечить, чтобы все обязательства по ним также выполнялись.
https://1prime.ru/20250703/genprokuratura-859129994.html
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общество , владимир чистюхин, югк
Банк России, Общество , Владимир Чистюхин, ЮГК
Права розничных акционеров ЮГК не должны быть ущемлены, заявили в ЦБ
Чистюхин: права розничных акционеров ЮГК не должны быть ущемлены
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Права розничных акционеров ЮГК не должны быть ущемлены, заявил журналистам первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
В четверг в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая компанию ЮГК". Затем там уточнили, что Генпрокуратура в своем иске просит обратить в доход государства акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", ООО "Управляющая Компания ЮГК" и других компаний, принадлежащих миллиардеру Константину Струкову и его родственникам.
"Государство имеет право и должно защищать свои интересы в том случае, если в отношении каких-то компаний были допущены противоправные действия. Поэтому мы никоим образом не оспариваем, не комментируем действия Генеральной прокуратуры, которая в соответствии со своими полномочиями осуществляет действия по возврату собственности государства", - сказал Чистюхин в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
"Очевидно, что у данной компании, помимо мажоритарного акционера, есть и миноритарные акционеры, среди которых и розничные акционеры, розничные инвесторы. Мы, я очень надеюсь, не слышали о том, что есть какие-то в настоящий момент прямые угрозы, но, конечно, за этой ситуацией надо следить очень внимательно, чтобы права розничных акционеров не были ущемлены", - подчеркнул он.
Также Чистюхин отметил, что эта компания выпускала и облигации, и нужно обеспечить, чтобы все обязательства по ним также выполнялись.
ГП просит обратить в доход страны 100% долей "Управляющей компании ЮГК"