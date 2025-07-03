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ЦБ: улучшение механизмов IPO невозможно без нормативного регулирования - 03.07.2025, ПРАЙМ
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ЦБ: улучшение механизмов IPO невозможно без нормативного регулирования
ЦБ: улучшение механизмов IPO невозможно без нормативного регулирования - 03.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ: улучшение механизмов IPO невозможно без нормативного регулирования
Совершенствование механизмов проведения первичных публичных размещений акций (IPO) невозможно без нормативного регулирования, заявил первый заместитель... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T12:06+0300
2025-07-03T12:06+0300
банк россии
рф
владимир чистюхин
банки
финансы
банк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Совершенствование механизмов проведения первичных публичных размещений акций (IPO) невозможно без нормативного регулирования, заявил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. ЦБ в январе опубликовал доклад, в котором выделил десять ключевых направлений комплексного повышения прозрачности IPO, которые требуют принятия дополнительных регуляторных решений. "Два последних года показали, что далеко не лучшие практики используются при выходе компаний на IPO. Мы много с вами это обсуждали - это и вопрос аллокации, и вопрос lock up, и вопрос поддержания стоимости, маркетмейкерские операции, роль андеррайтеров, много мы это обсуждали", - сказал Чистюхин, выступая на Финансовом конгрессе Банка России. Он напомнил, что ЦБ РФ выпустил соответствующий консультационный доклад. "По данному направлению проходили большие дискуссии. Я очень надеюсь, что на следующей неделе мы сделаем все, чтобы опубликовать отчет по данному докладу после всех публичных дискуссий с участниками рынка", - сказал он. "Но, наверное, общий вывод будет следующий. Нам и в этой области без нормативного регулирования не обойтись. К сожалению, механизмы саморегулирования, самоограничения работают не очень хорошо. IPO за два года по количеству, в 2023-2024 годах, было достаточно, а вот наилучших практик было немного", - отметил он. "И, наверное, нужно эти наилучшие практики создать. И они дадут дополнительные гарантии, в первую очередь, инвесторам о том, что то, что они покупают - это как минимум на момент покупки проверено, оценено необходимым способом, так, как это нужно, с полной ответственностью", - продолжил Чистюхин.
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рф, владимир чистюхин, банки, финансы, банк россии
Банк России, РФ, Владимир Чистюхин, Банки, Финансы, Банк России
12:06 03.07.2025
 
ЦБ: улучшение механизмов IPO невозможно без нормативного регулирования

Чистюхин: совершенствование механизмов IPO невозможно без нормативного регулирования

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Совершенствование механизмов проведения первичных публичных размещений акций (IPO) невозможно без нормативного регулирования, заявил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
ЦБ в январе опубликовал доклад, в котором выделил десять ключевых направлений комплексного повышения прозрачности IPO, которые требуют принятия дополнительных регуляторных решений.
"Два последних года показали, что далеко не лучшие практики используются при выходе компаний на IPO. Мы много с вами это обсуждали - это и вопрос аллокации, и вопрос lock up, и вопрос поддержания стоимости, маркетмейкерские операции, роль андеррайтеров, много мы это обсуждали", - сказал Чистюхин, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.
Он напомнил, что ЦБ РФ выпустил соответствующий консультационный доклад. "По данному направлению проходили большие дискуссии. Я очень надеюсь, что на следующей неделе мы сделаем все, чтобы опубликовать отчет по данному докладу после всех публичных дискуссий с участниками рынка", - сказал он.
"Но, наверное, общий вывод будет следующий. Нам и в этой области без нормативного регулирования не обойтись. К сожалению, механизмы саморегулирования, самоограничения работают не очень хорошо. IPO за два года по количеству, в 2023-2024 годах, было достаточно, а вот наилучших практик было немного", - отметил он.
"И, наверное, нужно эти наилучшие практики создать. И они дадут дополнительные гарантии, в первую очередь, инвесторам о том, что то, что они покупают - это как минимум на момент покупки проверено, оценено необходимым способом, так, как это нужно, с полной ответственностью", - продолжил Чистюхин.
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