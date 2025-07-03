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Дефицит торгового баланса США в мае вырос сильнее прогноза
Дефицит торгового баланса США в мае вырос сильнее прогноза - 03.07.2025, ПРАЙМ
Дефицит торгового баланса США в мае вырос сильнее прогноза
Дефицит торгового баланса США в мае увеличился на 18,7% по сравнению с пересмотренным показателем апреля - до 71,5 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T15:37+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в мае увеличился на 18,7% по сравнению с пересмотренным показателем апреля - до 71,5 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос до 71 миллиарда долларов с первоначального значения апреля в 61,1 миллиарда, которое было пересмотрено до 60,3 миллиарда долларов.Экспорт из США в мае сократился на 4%, или на 11,6 миллиарда долларов - до 279 миллиардов. Импорт снизился на 0,1%, или на 0,3 миллиарда долларов - до 350,5 миллиарда.Дефицит внешней торговли товарами США в мае увеличился по отношению к апрелю на 11,2 миллиарда долларов - до 97,5 миллиарда, профицит по статье услуг - на 0,1 миллиарда долларов, до 26 миллиардов.Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).
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сша, мировая экономика
Экономика, США, Мировая экономика
Дефицит торгового баланса США в мае вырос сильнее прогноза
Дефицит торгового баланса США в мае вырос на 18,7%
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в мае увеличился на 18,7% по сравнению с пересмотренным показателем апреля - до 71,5 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос до 71 миллиарда долларов с первоначального значения апреля в 61,1 миллиарда, которое было пересмотрено до 60,3 миллиарда долларов.
Экспорт из США в мае сократился на 4%, или на 11,6 миллиарда долларов - до 279 миллиардов. Импорт снизился на 0,1%, или на 0,3 миллиарда долларов - до 350,5 миллиарда.
Дефицит внешней торговли товарами США в мае увеличился по отношению к апрелю на 11,2 миллиарда долларов - до 97,5 миллиарда, профицит по статье услуг - на 0,1 миллиарда долларов, до 26 миллиардов.
Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).
Дефицит торгового баланса США в апреле снизился сильнее прогноза