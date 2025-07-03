Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дефицит торгового баланса США в мае вырос сильнее прогноза - 03.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250703/defitsit--859147924.html
Дефицит торгового баланса США в мае вырос сильнее прогноза
Дефицит торгового баланса США в мае вырос сильнее прогноза - 03.07.2025, ПРАЙМ
Дефицит торгового баланса США в мае вырос сильнее прогноза
Дефицит торгового баланса США в мае увеличился на 18,7% по сравнению с пересмотренным показателем апреля - до 71,5 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T15:37+0300
2025-07-03T15:48+0300
экономика
сша
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83347/29/833472918_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_7580d817642bf92ad355f3094c69c598.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в мае увеличился на 18,7% по сравнению с пересмотренным показателем апреля - до 71,5 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос до 71 миллиарда долларов с первоначального значения апреля в 61,1 миллиарда, которое было пересмотрено до 60,3 миллиарда долларов.Экспорт из США в мае сократился на 4%, или на 11,6 миллиарда долларов - до 279 миллиардов. Импорт снизился на 0,1%, или на 0,3 миллиарда долларов - до 350,5 миллиарда.Дефицит внешней торговли товарами США в мае увеличился по отношению к апрелю на 11,2 миллиарда долларов - до 97,5 миллиарда, профицит по статье услуг - на 0,1 миллиарда долларов, до 26 миллиардов.Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).
https://1prime.ru/20250605/defitsit-858233247.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83347/29/833472918_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_ca3acbe2a180f70e670aefb02a61ab31.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, мировая экономика
Экономика, США, Мировая экономика
15:37 03.07.2025 (обновлено: 15:48 03.07.2025)
 
Дефицит торгового баланса США в мае вырос сильнее прогноза

Дефицит торгового баланса США в мае вырос на 18,7%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США.
Денежные купюры США. - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в мае увеличился на 18,7% по сравнению с пересмотренным показателем апреля - до 71,5 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос до 71 миллиарда долларов с первоначального значения апреля в 61,1 миллиарда, которое было пересмотрено до 60,3 миллиарда долларов.
Экспорт из США в мае сократился на 4%, или на 11,6 миллиарда долларов - до 279 миллиардов. Импорт снизился на 0,1%, или на 0,3 миллиарда долларов - до 350,5 миллиарда.
Дефицит внешней торговли товарами США в мае увеличился по отношению к апрелю на 11,2 миллиарда долларов - до 97,5 миллиарда, профицит по статье услуг - на 0,1 миллиарда долларов, до 26 миллиардов.
Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
Дефицит торгового баланса США в апреле снизился сильнее прогноза
5 июня, 15:36
 
ЭкономикаСШАМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала