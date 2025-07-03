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Доллар дорожает к евро и иене перед выходом статистики по экономике США - 03.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250703/dollar--859126504.html
Доллар дорожает к евро и иене перед выходом статистики по экономике США
Доллар дорожает к евро и иене перед выходом статистики по экономике США - 03.07.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к евро и иене перед выходом статистики по экономике США
Курс доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, растет в четверг утром перед выходом статистики по макроэкономике США, следует из данных... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T09:12+0300
2025-07-03T09:12+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, растет в четверг утром перед выходом статистики по макроэкономике США, следует из данных торгов. По состоянию на 9.03 мск курс евро к доллару снижался до 1,1798 доллара с 1,1799 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 143,91 иены с уровня прошлого закрытия в 143,84 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,01% - до 96,79 пункта. Позднее в четверг будет опубликована статистика по безработице в США. Ожидается, что безработица в стране в июне выросла до 4,3% с 4,2% в мае, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики поднялось на 110 тысяч. Статистика учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решений о монетарной политике. Слабая макростатистика, указывающая на замедление экономики, может укрепить ожидания рынка по грядущему снижению процентной ставки. Решение по ставке может повлиять на стоимость доллара. По данным CME Group, в сентябре порядка 95% аналитиков ждут снижения ставки ФРС с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. Кроме того, ранее на этой неделе стало известно, что США будут экспортировать во Вьетнам американские товары с нулевой ввозной пошлиной в рамках торговой сделки между странами, при этом Ханой будет платить Штатам пошлину в размере 20% на все ввозимые товары. Одновременно с этим аналитики опасаются, что торговые соглашения между странами приведут к изменению логистических цепочек, что, в свою очередь, может повлиять на ценовую траекторию американской валюты. "Сейчас важно следить за тем, как отреагирует Китай, учитывая, что этот шаг напрямую нацелен на поставку транзитных товаров по более высокой 40% тарифной ставке... Это явный сигнал о перестроении глобальных цепочек поставок, впереди могут быть новые потрясения", - приводит Рейтер мнение Чананы.
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сша, вьетнам, китай, рынок
Экономика, США, ВЬЕТНАМ, КИТАЙ, Рынок
09:12 03.07.2025
 
Доллар дорожает к евро и иене перед выходом статистики по экономике США

Курс доллара к евро и иене растет перед выходом статистики по экономике США

© РИА Новости . Михаил Кутузов | Перейти в медиабанк доллары США
 доллары США - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, растет в четверг утром перед выходом статистики по макроэкономике США, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.03 мск курс евро к доллару снижался до 1,1798 доллара с 1,1799 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 143,91 иены с уровня прошлого закрытия в 143,84 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,01% - до 96,79 пункта.
Позднее в четверг будет опубликована статистика по безработице в США. Ожидается, что безработица в стране в июне выросла до 4,3% с 4,2% в мае, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики поднялось на 110 тысяч.
Статистика учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решений о монетарной политике. Слабая макростатистика, указывающая на замедление экономики, может укрепить ожидания рынка по грядущему снижению процентной ставки. Решение по ставке может повлиять на стоимость доллара.
По данным CME Group, в сентябре порядка 95% аналитиков ждут снижения ставки ФРС с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых.
Кроме того, ранее на этой неделе стало известно, что США будут экспортировать во Вьетнам американские товары с нулевой ввозной пошлиной в рамках торговой сделки между странами, при этом Ханой будет платить Штатам пошлину в размере 20% на все ввозимые товары. Одновременно с этим аналитики опасаются, что торговые соглашения между странами приведут к изменению логистических цепочек, что, в свою очередь, может повлиять на ценовую траекторию американской валюты.
"Сейчас важно следить за тем, как отреагирует Китай, учитывая, что этот шаг напрямую нацелен на поставку транзитных товаров по более высокой 40% тарифной ставке... Это явный сигнал о перестроении глобальных цепочек поставок, впереди могут быть новые потрясения", - приводит Рейтер мнение Чананы.
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