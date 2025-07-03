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Доллар ускорил рост к мировым валютам - 03.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250703/dollar--859155410.html
Доллар ускорил рост к мировым валютам
Доллар ускорил рост к мировым валютам - 03.07.2025, ПРАЙМ
Доллар ускорил рост к мировым валютам
Доллар в четверг ускорил рост по отношению к другим мировым валютам после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T17:50+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Доллар в четверг ускорил рост по отношению к другим мировым валютам после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. По состоянию на 17.37 мск курс евро к доллару снижался до 1,1757 доллара с 1,1799 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 145,02 иены с уровня прошлого закрытия в 143,68 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,33% - до 97,1 пункта. До выхода статистики американская валюта дорожала меньшими темпами. Безработица в США неожиданно снизилась в июне - до 4,1% с уровня мая в 4,2%. Кроме того, рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в прошлом месяце оказался выше ожиданий и составил 147 тысяч. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю сократилось на 4 тысячи - до 233 тысяч, в то время как прогнозировался рост показателя до 240 тысяч. По словам главного глобального стратега Principal Asset Management Симы Шах (Seema Shah), чье мнение приводит агентство Рейтер, данные по занятости "полностью отвергают доводы в пользу скорого понижения" учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. "Это подразумевает, что нет абсолютно никакой срочной необходимости в поддержке со стороны ФРС", - сказала Шах. Также в четверг американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал данные об индексе деловой активности в сфере услуг США. В июне индекс вырос до 50,8% с уровня мая в 49,9%, в то время как прогноз составлял 50,5%.
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сша, рынок
Экономика, США, Рынок
17:50 03.07.2025
 
Доллар ускорил рост к мировым валютам

Доллар дорожает к мировым валютам на статистике из США

© РИА Новости . Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Доллар в четверг ускорил рост по отношению к другим мировым валютам после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.37 мск курс евро к доллару снижался до 1,1757 доллара с 1,1799 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 145,02 иены с уровня прошлого закрытия в 143,68 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,33% - до 97,1 пункта. До выхода статистики американская валюта дорожала меньшими темпами.
Безработица в США неожиданно снизилась в июне - до 4,1% с уровня мая в 4,2%. Кроме того, рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в прошлом месяце оказался выше ожиданий и составил 147 тысяч.
Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю сократилось на 4 тысячи - до 233 тысяч, в то время как прогнозировался рост показателя до 240 тысяч.
По словам главного глобального стратега Principal Asset Management Симы Шах (Seema Shah), чье мнение приводит агентство Рейтер, данные по занятости "полностью отвергают доводы в пользу скорого понижения" учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.
"Это подразумевает, что нет абсолютно никакой срочной необходимости в поддержке со стороны ФРС", - сказала Шах.
Также в четверг американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал данные об индексе деловой активности в сфере услуг США. В июне индекс вырос до 50,8% с уровня мая в 49,9%, в то время как прогноз составлял 50,5%.
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