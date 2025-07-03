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В "Домодедово" не рассматривают создание платных курительных комнат

В "Домодедово" не рассматривают создание платных курительных комнат - 03.07.2025, ПРАЙМ

В "Домодедово" не рассматривают создание платных курительных комнат

Создание платных курительных комнат в аэропорту "Домодедово" не рассматривается, сообщили РИА Новости в авиагавани на фоне информации о введении в петербургском | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T01:12+0300

2025-07-03T01:12+0300

2025-07-03T01:12+0300

общество

аэропорт домодедово

аэропорт пулково

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Создание платных курительных комнат в аэропорту "Домодедово" не рассматривается, сообщили РИА Новости в авиагавани на фоне информации о введении в петербургском "Пулково" оплаты за использование таких комнат. В аэропорту "Пулково" доступ в курительную комнату с 30 июня стал платным - 500 рублей за одно посещение, сообщили РИА Новости ранее во вторник в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы". При этом авиагавань сообщила, что пассажиры по-прежнему могут воспользоваться бесплатной зоной для курения на улице перед терминалом. "В аэропорту Домодедово курительные комнаты доступны для пассажиров без взимания платы…В настоящее время введение платного доступа не рассматривается", - сообщили в аэропорту. Все специализированные зоны для курения оборудованы в соответствии с санитарными и противопожарными требованиями. В авиагавани добавили, что "Домодедово продолжает придерживаться политики комфортного обслуживания и учитывает интересы всех категорий пассажиров".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , аэропорт домодедово, аэропорт пулково