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В "Домодедово" не рассматривают создание платных курительных комнат - 03.07.2025, ПРАЙМ
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В "Домодедово" не рассматривают создание платных курительных комнат
В "Домодедово" не рассматривают создание платных курительных комнат - 03.07.2025, ПРАЙМ
В "Домодедово" не рассматривают создание платных курительных комнат
Создание платных курительных комнат в аэропорту "Домодедово" не рассматривается, сообщили РИА Новости в авиагавани на фоне информации о введении в петербургском | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T01:12+0300
2025-07-03T01:12+0300
общество
аэропорт домодедово
аэропорт пулково
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859120569.jpg?1751494351
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Создание платных курительных комнат в аэропорту "Домодедово" не рассматривается, сообщили РИА Новости в авиагавани на фоне информации о введении в петербургском "Пулково" оплаты за использование таких комнат. В аэропорту "Пулково" доступ в курительную комнату с 30 июня стал платным - 500 рублей за одно посещение, сообщили РИА Новости ранее во вторник в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы". При этом авиагавань сообщила, что пассажиры по-прежнему могут воспользоваться бесплатной зоной для курения на улице перед терминалом. "В аэропорту Домодедово курительные комнаты доступны для пассажиров без взимания платы…В настоящее время введение платного доступа не рассматривается", - сообщили в аэропорту. Все специализированные зоны для курения оборудованы в соответствии с санитарными и противопожарными требованиями. В авиагавани добавили, что "Домодедово продолжает придерживаться политики комфортного обслуживания и учитывает интересы всех категорий пассажиров".
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
общество , аэропорт домодедово, аэропорт пулково
Общество , аэропорт Домодедово, аэропорт Пулково
01:12 03.07.2025
 
В "Домодедово" не рассматривают создание платных курительных комнат

В аэропорту "Домодедово" не рассматривают создание платных курительных комнат

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Создание платных курительных комнат в аэропорту "Домодедово" не рассматривается, сообщили РИА Новости в авиагавани на фоне информации о введении в петербургском "Пулково" оплаты за использование таких комнат.
В аэропорту "Пулково" доступ в курительную комнату с 30 июня стал платным - 500 рублей за одно посещение, сообщили РИА Новости ранее во вторник в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы". При этом авиагавань сообщила, что пассажиры по-прежнему могут воспользоваться бесплатной зоной для курения на улице перед терминалом.
"В аэропорту Домодедово курительные комнаты доступны для пассажиров без взимания платы…В настоящее время введение платного доступа не рассматривается", - сообщили в аэропорту.
Все специализированные зоны для курения оборудованы в соответствии с санитарными и противопожарными требованиями.
В авиагавани добавили, что "Домодедово продолжает придерживаться политики комфортного обслуживания и учитывает интересы всех категорий пассажиров".
 
Обществоаэропорт Домодедовоаэропорт Пулково
 
 
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