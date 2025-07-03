https://1prime.ru/20250703/ekonomika-859142987.html
Набиуллина отметила умеренные темпы роста экономики во втором квартале
Набиуллина отметила умеренные темпы роста экономики во втором квартале - 03.07.2025, ПРАЙМ
Набиуллина отметила умеренные темпы роста экономики во втором квартале
Банк России фиксирует умеренные темпы роста экономики РФ во втором квартале, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T14:17+0300
2025-07-03T14:17+0300
2025-07-03T14:28+0300
банк россии
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Банк России фиксирует умеренные темпы роста экономики РФ во втором квартале, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина."Данных полных по второму кварталу нет. У нас есть данные по апрелю, маю от Росстата, PMI за июнь. В целом наша предварительная оценка показывает, что во втором квартале, если сравнивать с первым кварталом, умеренные темпы экономического роста", - сказала она в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
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Набиуллина отметила умеренные темпы роста экономики во втором квартале
Набиуллина: ЦБ фиксирует умеренные темпы роста экономики во втором квартале
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Банк России фиксирует умеренные темпы роста экономики РФ во втором квартале, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Данных полных по второму кварталу нет. У нас есть данные по апрелю, маю от Росстата, PMI за июнь. В целом наша предварительная оценка показывает, что во втором квартале, если сравнивать с первым кварталом, умеренные темпы экономического роста", - сказала она в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
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