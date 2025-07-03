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Эксперт рассказал о льготах для российских предпенсионеров - 03.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал о льготах для российских предпенсионеров
Эксперт рассказал о льготах для российских предпенсионеров - 03.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о льготах для российских предпенсионеров
Российский предпенсионерам положено частичное освобождение от имущественного и земельного налога, повышенное пособие по безработице и дополнительные... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T03:00+0300
2025-07-03T03:00+0300
общество
москва
ранхигс
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Российский предпенсионерам положено частичное освобождение от имущественного и земельного налога, повышенное пособие по безработице и дополнительные региональные меры поддержки, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Статус предпенсионера в России получают за пять и менее лет до наступления права на получение страховой пенсии по старости. "Предпенсионер имеет право на ряд федеральных льгот: частично освобождается от имущественного и земельного налога, имеет право на повышенный размер пособий по безработице и более длительный период их получения", - сказал Ляшок. Он добавил, что помимо федеральных льгот в некоторых регионах были дополнительные меры, а сами границы предпенсионного возраста могли также немного отличаться. "До конца прошлого года в Москве женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, получали право на бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов и бесплатную путевку на санаторно-курортное лечение, если есть соответствующие медицинские показания", - пояснил эксперт.
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192
40
192
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общество , москва, ранхигс
Общество , МОСКВА, РАНХиГС
03:00 03.07.2025
 
Эксперт рассказал о льготах для российских предпенсионеров

Эксперт Ляшок: предпенсионерам в России положено частичное освобождение от налога

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Российский предпенсионерам положено частичное освобождение от имущественного и земельного налога, повышенное пособие по безработице и дополнительные региональные меры поддержки, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
Статус предпенсионера в России получают за пять и менее лет до наступления права на получение страховой пенсии по старости.
"Предпенсионер имеет право на ряд федеральных льгот: частично освобождается от имущественного и земельного налога, имеет право на повышенный размер пособий по безработице и более длительный период их получения", - сказал Ляшок.
Он добавил, что помимо федеральных льгот в некоторых регионах были дополнительные меры, а сами границы предпенсионного возраста могли также немного отличаться.
"До конца прошлого года в Москве женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, получали право на бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов и бесплатную путевку на санаторно-курортное лечение, если есть соответствующие медицинские показания", - пояснил эксперт.
 
ОбществоМОСКВАРАНХиГС
 
 
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