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Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в мессенджерах

Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в мессенджерах - 03.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в мессенджерах

Для защиты от мошенников в мессенджерах в первую очередь нужно настроить приватность и отключить прием звонков от всех, кроме списка контактов, рассказал РИА... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T05:55+0300

2025-07-03T05:55+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Для защиты от мошенников в мессенджерах в первую очередь нужно настроить приватность и отключить прием звонков от всех, кроме списка контактов, рассказал РИА Новости директор по продуктам для безопасности "Билайна" Илья Нестор. "Более 80% атак теперь происходят через WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ – ред.) и Telegram. Защищаем аккаунты на случай атак... Чтобы снизить вероятность потенциально опасного диалога, выставьте в мессенджере настройки приватности. В WhatsApp уберите звук при вызовах с неизвестных номеров… а в Telegram отключите прием звонков от всех, кроме списка контактов", - сказал он. Кроме того, в обоих мессенджерах можно запретить незнакомцам приглашать вас в групповые чаты. К базовой защите эксперт рекомендует прибавить несложную профилактику: регулярно обновлять приложения и проверять, к каким устройствам привязан аккаунт. "Стопроцентной защиты от интернет-мошенников пока не существует: они постоянно ищут меры обхода, придумывают новые схемы и способы манипуляции. От большинства из расставленных сетей и закинутых удочек вас предохранят внимательность и здравый смысл", - отметил Нестор. Он подчеркнул, что представители банков и государственных учреждений никогда не будут звонить гражданам в мессенджерах. В связи с этим эксперт напомнил ряд базовых правил безопасности: не вступать в диалог, если пишет или звонит кто-то, кто обычно так не делает; не переходить по ссылкам и не открывать файлы от неизвестных отправителей; не сканировать случайные QR-коды для перехода на сайты или вступления в групповые чаты. С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. Так, на сегодняшний день введен запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. С 1 августа у россиян появится возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября - от спам-звонков. С сентября россияне также смогут устанавливать через госуслуги самозапрет на оформление сим-карт. Сейчас идет подготовка нового пакета мер по борьбе с мошенничеством. Его планируется внести в Госдуму осенью.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , рф, whatsapp, telegram, билайн