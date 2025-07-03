Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия снизила поставки удобрений в США до трехмесячного минимума - 03.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250703/eksport-859156345.html
Россия снизила поставки удобрений в США до трехмесячного минимума
Россия снизила поставки удобрений в США до трехмесячного минимума - 03.07.2025, ПРАЙМ
Россия снизила поставки удобрений в США до трехмесячного минимума
Россия в мае снизила экспорт удобрений в США до трехмесячного минимума в 173,1 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T18:19+0300
2025-07-03T18:19+0300
экономика
сша
канада
саудовская аравия
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/41/841504176_0:194:2955:1856_1920x0_80_0_0_88267f37c806f81cda291686506feba2.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия в мае снизила экспорт удобрений в США до трехмесячного минимума в 173,1 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. По сравнению с апрелем российские поставки удобрений в Штаты сократились почти на четверть. Главным образом снизились поставки калийных удобрений - в 10 раз, до 5,2 миллиона долларов, а также смешанных - почти в шесть раз, до 1,3 миллиона долларов. В то же время импорт Штатами азотных удобрений за месяц не изменился, оставшись на уровне 162,2 миллиона долларов. Одновременно возобновился ввоз фосфорных "подкормок" - на 4,5 миллиона долларов. Несмотря на сокращение поставок, Россия осталась вторым из основных экспортеров удобрений в США. Канада же сохранила за собой первое место, даже несмотря на снижение экспорта на 11% - до 300,1 миллиона долларов. Тройку лидеров неожиданно замкнул Тринидад и Тобаго с небольшим ростом продаж на 10,3% - до 36,2 миллиона долларов. Это произошло на фоне резкого обвала импорта из Саудовской Аравии (в 1,5 раза, до 29,9 миллиона долларов) и Катара (в 3,2 раза, до 23,2 миллиона).
https://1prime.ru/20250625/rybnikov-858883642.html
сша
канада
саудовская аравия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/41/841504176_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_1779f094f9aa3bf259aba3f6a143d958.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, канада, саудовская аравия
Экономика, США, КАНАДА, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
18:19 03.07.2025
 
Россия снизила поставки удобрений в США до трехмесячного минимума

Россия в мае снизила экспорт удобрений в США до трехмесячного минимума

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМешки с удобрениями
Мешки с удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия в мае снизила экспорт удобрений в США до трехмесячного минимума в 173,1 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
По сравнению с апрелем российские поставки удобрений в Штаты сократились почти на четверть.
Главным образом снизились поставки калийных удобрений - в 10 раз, до 5,2 миллиона долларов, а также смешанных - почти в шесть раз, до 1,3 миллиона долларов. В то же время импорт Штатами азотных удобрений за месяц не изменился, оставшись на уровне 162,2 миллиона долларов. Одновременно возобновился ввоз фосфорных "подкормок" - на 4,5 миллиона долларов.
Несмотря на сокращение поставок, Россия осталась вторым из основных экспортеров удобрений в США. Канада же сохранила за собой первое место, даже несмотря на снижение экспорта на 11% - до 300,1 миллиона долларов.
Тройку лидеров неожиданно замкнул Тринидад и Тобаго с небольшим ростом продаж на 10,3% - до 36,2 миллиона долларов. Это произошло на фоне резкого обвала импорта из Саудовской Аравии (в 1,5 раза, до 29,9 миллиона долларов) и Катара (в 3,2 раза, до 23,2 миллиона).
Флаг Евросоюза
"Фосагро" ожидает рост цен на удобрения с введением пошлин ЕС
25 июня, 12:02
 
ЭкономикаСШАКАНАДАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала