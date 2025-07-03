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Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан
Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан - 03.07.2025, ПРАЙМ
Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан
Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T22:36+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. "Признала", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос. Министерство иностранных дел Афганистана ранее заявило, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о решении правительства РФ признать Исламский Эмират Афганистан. В среду заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Афганистана в РФ Гуль Хасана Хасана. Верховный суд России ранее приостановил запрет деятельности движения "Талибан", который был включен в список террористических организаций. После этого МИД РФ сообщил о решении повысить уровень представительства Афганистана до посла. После прихода талибов к власти в Афганистане в 2021 году во многие афганские диппредставительства еще не были назначены дипломаты, представляющие новое правительство. Россия стала первой страной, официально признавшей правительство талибов законным. При этом в прошлом году Китай также повысил уровень представительства Афганистана до посла, который вручил председателю КНР Си Цзиньпину верительные грамоты, однако заявлений об официальном признании из Пекина не звучало.
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Политика, АФГАНИСТАН, РФ, КИТАЙ, Си Цзиньпин, Верховный суд
Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан
Спецпредставитель президента по Афганистану Кабулов: Россия признала Исламский Эмират
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
"Признала", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.
Министерство иностранных дел Афганистана ранее заявило, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о решении правительства РФ признать Исламский Эмират Афганистан.
В среду заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Афганистана в РФ Гуль Хасана Хасана.
Верховный суд России ранее приостановил запрет деятельности движения "Талибан", который был включен в список террористических организаций. После этого МИД РФ сообщил о решении повысить уровень представительства Афганистана до посла.
После прихода талибов к власти в Афганистане в 2021 году во многие афганские диппредставительства еще не были назначены дипломаты, представляющие новое правительство. Россия стала первой страной, официально признавшей правительство талибов законным. При этом в прошлом году Китай также повысил уровень представительства Афганистана до посла, который вручил председателю КНР Си Цзиньпину верительные грамоты, однако заявлений об официальном признании из Пекина не звучало.
Стало известно, как США коррумпировали бывшее правительство Афганистана