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Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан - 03.07.2025, ПРАЙМ
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Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан
Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан - 03.07.2025, ПРАЙМ
Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан
Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T22:36+0300
2025-07-03T22:36+0300
политика
афганистан
рф
китай
си цзиньпин
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. "Признала", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос. Министерство иностранных дел Афганистана ранее заявило, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о решении правительства РФ признать Исламский Эмират Афганистан. В среду заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Афганистана в РФ Гуль Хасана Хасана. Верховный суд России ранее приостановил запрет деятельности движения "Талибан", который был включен в список террористических организаций. После этого МИД РФ сообщил о решении повысить уровень представительства Афганистана до посла. После прихода талибов к власти в Афганистане в 2021 году во многие афганские диппредставительства еще не были назначены дипломаты, представляющие новое правительство. Россия стала первой страной, официально признавшей правительство талибов законным. При этом в прошлом году Китай также повысил уровень представительства Афганистана до посла, который вручил председателю КНР Си Цзиньпину верительные грамоты, однако заявлений об официальном признании из Пекина не звучало.
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афганистан, рф, китай, си цзиньпин, верховный суд
Политика, АФГАНИСТАН, РФ, КИТАЙ, Си Цзиньпин, Верховный суд
22:36 03.07.2025
 
Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан

Спецпредставитель президента по Афганистану Кабулов: Россия признала Исламский Эмират

© РИА Новости . Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкАфганистан
Афганистан - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
"Признала", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.
Министерство иностранных дел Афганистана ранее заявило, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о решении правительства РФ признать Исламский Эмират Афганистан.
В среду заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Афганистана в РФ Гуль Хасана Хасана.
Верховный суд России ранее приостановил запрет деятельности движения "Талибан", который был включен в список террористических организаций. После этого МИД РФ сообщил о решении повысить уровень представительства Афганистана до посла.
После прихода талибов к власти в Афганистане в 2021 году во многие афганские диппредставительства еще не были назначены дипломаты, представляющие новое правительство. Россия стала первой страной, официально признавшей правительство талибов законным. При этом в прошлом году Китай также повысил уровень представительства Афганистана до посла, который вручил председателю КНР Си Цзиньпину верительные грамоты, однако заявлений об официальном признании из Пекина не звучало.
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