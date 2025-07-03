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Евро дорожает к доллару на статистике из еврозоны - 03.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250703/evro--859133376.html
Евро дорожает к доллару на статистике из еврозоны
Евро дорожает к доллару на статистике из еврозоны - 03.07.2025, ПРАЙМ
Евро дорожает к доллару на статистике из еврозоны
Курс евро к доллару в четверг днем растет после публикации сильной статистики из еврозоны, следует из данных торгов. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T11:29+0300
2025-07-03T11:29+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в четверг днем растет после публикации сильной статистики из еврозоны, следует из данных торгов. По состоянию на 11.19 мск курс евро к доллару рос до 1,1807 доллара с 1,1799 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 143,79 иены с уровня прошлого закрытия в 143,68 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,05% - до 96,73 пункта. Согласно опубликованной ранее в четверг статистике S&amp;P Global, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в июне вырос до 50,6 пункта с 50,2 пункта в мае. Предварительно ожидалось сохранение показателя на майском уровне. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, вырос до 50,5 пункта с 49,7 пункта. Предварительная оценка предполагала рост лишь до 50 пунктов. Позже в четверг рынки ожидают публикации статистики по безработице в США до открытия торгов на Уолл-стрит. Аналитики предполагают, что безработица в стране в июне выросла до 4,3% с 4,2% в мае, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики поднялось на 110 тысяч. Также будут обнародованы данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 28 июня и статистика по торговому балансу в стране. Это может повлиять на курс доллара.
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сша, рынок
Экономика, США, Рынок
11:29 03.07.2025
 
Евро дорожает к доллару на статистике из еврозоны

Курс евро к доллару растет после публикации сильной статистики из еврозоны

© fotolia.com / Henry Czauderna%Банкноты и монеты евро
%Банкноты и монеты евро - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© fotolia.com / Henry Czauderna
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в четверг днем растет после публикации сильной статистики из еврозоны, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.19 мск курс евро к доллару рос до 1,1807 доллара с 1,1799 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 143,79 иены с уровня прошлого закрытия в 143,68 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,05% - до 96,73 пункта.
Согласно опубликованной ранее в четверг статистике S&P Global, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в июне вырос до 50,6 пункта с 50,2 пункта в мае. Предварительно ожидалось сохранение показателя на майском уровне.
Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, вырос до 50,5 пункта с 49,7 пункта. Предварительная оценка предполагала рост лишь до 50 пунктов.
Позже в четверг рынки ожидают публикации статистики по безработице в США до открытия торгов на Уолл-стрит. Аналитики предполагают, что безработица в стране в июне выросла до 4,3% с 4,2% в мае, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики поднялось на 110 тысяч.
Также будут обнародованы данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 28 июня и статистика по торговому балансу в стране. Это может повлиять на курс доллара.
доллары США - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
Доллар дорожает к евро и иене перед выходом статистики по экономике США
09:12
 
ЭкономикаСШАРынок
 
 
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