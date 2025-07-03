https://1prime.ru/20250703/evro--859133376.html

Евро дорожает к доллару на статистике из еврозоны

Евро дорожает к доллару на статистике из еврозоны - 03.07.2025, ПРАЙМ

Евро дорожает к доллару на статистике из еврозоны

Курс евро к доллару в четверг днем растет после публикации сильной статистики из еврозоны, следует из данных торгов. | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T11:29+0300

2025-07-03T11:29+0300

2025-07-03T11:29+0300

экономика

сша

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/76206/37/762063785_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_d91e13729c9a6d9050b104437e28363a.jpg

МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в четверг днем растет после публикации сильной статистики из еврозоны, следует из данных торгов. По состоянию на 11.19 мск курс евро к доллару рос до 1,1807 доллара с 1,1799 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 143,79 иены с уровня прошлого закрытия в 143,68 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,05% - до 96,73 пункта. Согласно опубликованной ранее в четверг статистике S&P Global, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в июне вырос до 50,6 пункта с 50,2 пункта в мае. Предварительно ожидалось сохранение показателя на майском уровне. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, вырос до 50,5 пункта с 49,7 пункта. Предварительная оценка предполагала рост лишь до 50 пунктов. Позже в четверг рынки ожидают публикации статистики по безработице в США до открытия торгов на Уолл-стрит. Аналитики предполагают, что безработица в стране в июне выросла до 4,3% с 4,2% в мае, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики поднялось на 110 тысяч. Также будут обнародованы данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 28 июня и статистика по торговому балансу в стране. Это может повлиять на курс доллара.

https://1prime.ru/20250703/dollar--859126504.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, рынок