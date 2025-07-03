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Финляндия получит от ЕС 42 миллиона евро на новый ледокол для Балтики
Финляндия получит от ЕС 42 миллиона евро на новый ледокол для Балтики - 03.07.2025, ПРАЙМ
Финляндия получит от ЕС 42 миллиона евро на новый ледокол для Балтики
Финляндия получит от Евросоюза 42 миллиона евро на строительство нового ледокола класса B для Балтийского моря, сообщает в четверг министерство транспорта и... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T15:02+0300
2025-07-03T15:02+0300
2025-07-03T15:02+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Финляндия получит от Евросоюза 42 миллиона евро на строительство нового ледокола класса B для Балтийского моря, сообщает в четверг министерство транспорта и связи республики. "Финляндия получит около 42,22 миллиона евро на новый ледокол класса B для Балтийского моря", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, новое судно заменит стареющий ледокольный флот. Тендер на строительство будет открыт осенью 2025 года, а само строительство на верфи, как ожидается, стартует в начале 2026 года. Ввод судна в эксплуатацию запланирован на осень 2029 года.
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финляндия, балтийское море, ес
ФИНЛЯНДИЯ, Балтийское море, ЕС
Финляндия получит от ЕС 42 миллиона евро на новый ледокол для Балтики
Финляндия получит от Евросоюза 42 миллиона евро на новый ледокол класса B
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Финляндия получит от Евросоюза 42 миллиона евро на строительство нового ледокола класса B для Балтийского моря, сообщает в четверг министерство транспорта и связи республики.
"Финляндия получит около 42,22 миллиона евро на новый ледокол класса B для Балтийского моря", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, новое судно заменит стареющий ледокольный флот. Тендер на строительство будет открыт осенью 2025 года, а само строительство на верфи, как ожидается, стартует в начале 2026 года.
Ввод судна в эксплуатацию запланирован на осень 2029 года.
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