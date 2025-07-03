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Число закрывшихся в Финляндии компаний почти удвоилось за год

Число закрывшихся в Финляндии компаний почти удвоилось за год - 03.07.2025, ПРАЙМ

Число закрывшихся в Финляндии компаний почти удвоилось за год

Число закрывшихся в Финляндии в 2025 году компаний выросло почти в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T14:15+0300

2025-07-03T14:15+0300

2025-07-03T14:15+0300

экономика

общество

финляндия

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Число закрывшихся в Финляндии в 2025 году компаний выросло почти в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные статистического управления страны. По данным статслужбы, в период с января по март этого года закрылось более 21 тысячи компаний, открылось при этом около 11 тысяч. За аналогичный период 2024 года закрылось около 12 тысяч компаний. Отмечается, что наибольшее число закрывшихся предприятий пришлось на профессиональную, научную и техническую сферы. Причиной, в основном, стало изменение законодательства, в соответствии с которым была отменена льгота по НДС для малых предприятий. Больше всего компаний закрылось на юге страны - в регионах Уусимаа и Пирканмаа.

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общество , финляндия