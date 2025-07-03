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Средняя ставка по вкладу на год в крупнейших банках упала ниже 17%

Средняя ставка по вкладу на год в крупнейших банках упала ниже 17% - 03.07.2025, ПРАЙМ

Средняя ставка по вкладу на год в крупнейших банках упала ниже 17%

Средняя ставка по вкладу на год в крупнейших банках России опустилась ниже 17%, достигнув минимума с августа 2024 года, сообщает финансовый маркетплейс... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T15:01+0300

2025-07-03T15:01+0300

2025-07-03T15:01+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Средняя ставка по вкладу на год в крупнейших банках России опустилась ниже 17%, достигнув минимума с августа 2024 года, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". Во вторник там сообщали, что по состоянию на начало июля средняя ставка по депозиту со сроком на три месяца составляла в топ-20 банков 18,66%, на полгода - 17,96%, а на год - 17,07%. "На этой неделе средняя ставка по вкладу со сроком на год в топ-20 крупнейших банков по объему депозитов населения упала до 16,90% годовых… в результате действий изменений процентных ставок со стороны крупных банков средняя ставка по годовым вкладам снизилась до минимального значения с августа 2024 года, когда она составляла 16,82-16,98%", - говорится в сообщении. Также отмечается, что средние ставки в топ-20 по вкладам со сроком на три и шесть месяцев в настоящее время снизились до 18,57% и 17,89% соответственно. "Ставки по вкладам стали снижаться более быстрыми темпами после заседания Банка России в июне, где было принято решение снизить ключевую ставку до 20%. С тех пор годовые вклады упали сильнее всего: на 1,61 процентного пункта, тогда как вклады на других сроках снизились на 1-1,31 процентного пункта", - отмечает маркетплейс. ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

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