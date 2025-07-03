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СМИ: Трамп и Зеленский обсудят приостановку помощи Киеву в пятницу - 03.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Трамп и Зеленский обсудят приостановку помощи Киеву в пятницу
СМИ: Трамп и Зеленский обсудят приостановку помощи Киеву в пятницу - 03.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп и Зеленский обсудят приостановку помощи Киеву в пятницу
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский, как ожидается, обсудят приостановку помощи Киеву во время телефонного разговора в пятницу, сообщает британская | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T16:28+0300
2025-07-03T16:28+0300
политика
украина
сша
киев
владимир зеленский
дональд трамп
дмитрий песков
нато
politico
financial times
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский, как ожидается, обсудят приостановку помощи Киеву во время телефонного разговора в пятницу, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что США и Украина работают над тем, чтобы организовать телефонный разговор Зеленского и Трампа. "Дональд Трамп и Владимир Зеленский, как ожидается, обсудят неожиданную приостановку ряда ключевых американских поставок Киеву во время звонка в пятницу.... (Зеленский - ред.) также поднимет вопрос о возможной будущей продаже оружия", - говорится в публикации со ссылкой на людей, знакомых с планированием звонка. По данным агентства Блумберг, подготовка к звонку началась до того, как Вашингтон решил приостановить помощь Киев. Звонок планировался в качестве продолжения встречи Трампа и Зеленского на полях саммита в Гааге на прошлой неделе. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В Гааге на прошлой неделе прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку. Украинский вопрос также стоял на повестке саммита, однако Владимир Зеленский не принимал участия в официальной программе. По словам венгерского премьера Виктора Орбана, представители США, Турции, Словакии и Венгрии не хотели сидеть за одним столом с Зеленским. Кроме того, саммит стал рекордным по краткости итогового коммюнике, а Украине в документе почти не уделили внимания. В тексте говорится о продолжении поддержки Киева, однако не упоминаются перспективы вступления Украины в альянс и Россия в контексте украинского конфликта.
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украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков, нато, politico, financial times
Политика, УКРАИНА, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, НАТО, Politico, Financial Times
16:28 03.07.2025
 
СМИ: Трамп и Зеленский обсудят приостановку помощи Киеву в пятницу

FT: Трамп и Зеленский обсудят приостановку помощи Киеву в пятницу

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк% Президент США Дональд Трамп
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский, как ожидается, обсудят приостановку помощи Киеву во время телефонного разговора в пятницу, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что США и Украина работают над тем, чтобы организовать телефонный разговор Зеленского и Трампа.
"Дональд Трамп и Владимир Зеленский, как ожидается, обсудят неожиданную приостановку ряда ключевых американских поставок Киеву во время звонка в пятницу.... (Зеленский - ред.) также поднимет вопрос о возможной будущей продаже оружия", - говорится в публикации со ссылкой на людей, знакомых с планированием звонка.
По данным агентства Блумберг, подготовка к звонку началась до того, как Вашингтон решил приостановить помощь Киев. Звонок планировался в качестве продолжения встречи Трампа и Зеленского на полях саммита в Гааге на прошлой неделе.
Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В Гааге на прошлой неделе прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.
Украинский вопрос также стоял на повестке саммита, однако Владимир Зеленский не принимал участия в официальной программе. По словам венгерского премьера Виктора Орбана, представители США, Турции, Словакии и Венгрии не хотели сидеть за одним столом с Зеленским. Кроме того, саммит стал рекордным по краткости итогового коммюнике, а Украине в документе почти не уделили внимания. В тексте говорится о продолжении поддержки Киева, однако не упоминаются перспективы вступления Украины в альянс и Россия в контексте украинского конфликта.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
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15:00
 
ПолитикаУКРАИНАСШАКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампДмитрий ПесковНАТОPoliticoFinancial Times
 
 
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