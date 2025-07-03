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ГП просит обратить в доход государства "Южуралзолото"

ГП просит обратить в доход государства "Южуралзолото" - 03.07.2025, ПРАЙМ

ГП просит обратить в доход государства "Южуралзолото"

Генпрокуратура РФ в своем иске просит обратить в доход государства акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", ООО "Управляющая Компания ЮГК" и других компаний,... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T11:46+0300

2025-07-03T11:46+0300

2025-07-03T11:46+0300

общество

россия

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ в своем иске просит обратить в доход государства акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", ООО "Управляющая Компания ЮГК" и других компаний, принадлежащих миллиардеру Константину Струкову и его родственникам, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Обратить в доход Российской Федерации: 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК"… принадлежащие Струкову Константину Ивановичу… все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову Константину Ивановичу, Кузнецовой Екатерине Константиновне… 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Кузнецовой Евгении Константиновне… 100 % долей в уставном капитале ООО "Хоум", принадлежащих Зарубиной Наталии Владимировне… 100 % долей в уставном капитале ООО "Уралвент", принадлежащих Зарубиной Наталии Владимировне", - сказал собеседник агентства. Также Генпрокуратура просит передать государству 45% и 35% долей в уставном капитале ООО "Арбат-Сити", принадлежащих разным лицам, 67% долей в уставном капитале ООО Агрокомплекс "Экомодуль", 67 долей в уставном капитале ООО "Сады Предгорья", также по 1% долей в уставном капитале ООО "Погрузочно-Транспортное Управление" и ООО "Коркинский Экскаваторо-Вагоноремонтный Завод". В четверг в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая компания ЮГК". Накануне в ПАО "Южуралзолото Группа компаний" прошли обыски после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов.

https://1prime.ru/20250703/genprokuratura-859129994.html

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общество , россия