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Контрабандист пытался вывезти из Дагестана в Турцию золото на 6 млн рублей
Контрабандист пытался вывезти из Дагестана в Турцию золото на 6 млн рублей - 03.07.2025, ПРАЙМ
Контрабандист пытался вывезти из Дагестана в Турцию золото на 6 млн рублей
Таможенники в аэропорту Махачкалы предотвратили контрабанду в Турцию лома золота на 6 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T19:09+0300
2025-07-03T19:09+0300
2025-07-03T19:09+0300
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МАХАЧКАЛА, 3 июл - ПРАЙМ. Таможенники в аэропорту Махачкалы предотвратили контрабанду в Турцию лома золота на 6 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Дагестанской таможни. "В аэропорту Махачкалы таможенники пресекли попытку незаконного вывоза в Турцию лома золота на 6 миллионов рублей… Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей", – говорится в сообщении. Инспекторы остановили 37-летнего мужчину в "зеленом коридоре" для выборочного контроля. При осмотре его чемодана среди личных вещей таможенники обнаружили 65 предметов: пуговицы, пуллеры, штифы ремней, пряжку, а также пять монет "Банка России" номиналом в 5 и 2 рубля. Все они были окрашены в серебряный цвет. "Пассажир пояснил, что вез товары для перепродажи. Экспертиза установила, что все предметы изготовлены из переплавленного золота 900 пробы", – рассказали в пресс-службе таможни.
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Контрабандист пытался вывезти из Дагестана в Турцию золото на 6 млн рублей
В аэропорту Махачкалы предотвратили контрабанду лома золота на 6 миллионов рублей
МАХАЧКАЛА, 3 июл - ПРАЙМ. Таможенники в аэропорту Махачкалы предотвратили контрабанду в Турцию лома золота на 6 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Дагестанской таможни.
"В аэропорту Махачкалы таможенники пресекли попытку незаконного вывоза в Турцию лома золота на 6 миллионов рублей… Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
Инспекторы остановили 37-летнего мужчину в "зеленом коридоре" для выборочного контроля. При осмотре его чемодана среди личных вещей таможенники обнаружили 65 предметов: пуговицы, пуллеры, штифы ремней, пряжку, а также пять монет "Банка России" номиналом в 5 и 2 рубля. Все они были окрашены в серебряный цвет.
"Пассажир пояснил, что вез товары для перепродажи. Экспертиза установила, что все предметы изготовлены из переплавленного золота 900 пробы", – рассказали в пресс-службе таможни.
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