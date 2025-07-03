https://1prime.ru/20250703/gonkong-859121592.html
Гонконг в мае нарастил импорт золота из России до $540 миллионов
Гонконг в мае нарастил импорт золота из России до $540 миллионов - 03.07.2025, ПРАЙМ
Гонконг в мае нарастил импорт золота из России до $540 миллионов
Гонконг в мае нарастил импорт золота из России до максимальных с конца прошлого года 540 миллионов долларов, следует из анализа данных гонконгской статслужбы,... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T05:16+0300
2025-07-03T05:16+0300
2025-07-03T05:16+0300
общество
гонконг
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859121592.jpg?1751508995
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Гонконг в мае нарастил импорт золота из России до максимальных с конца прошлого года 540 миллионов долларов, следует из анализа данных гонконгской статслужбы, проведенного РИА Новости.
Местные компании ввезли этого драгметалла из РФ на 539,7 миллиона долларов против 367,2 миллиона месяцем ранее. Больше в последний раз было в декабре прошлого года, когда гонконгский импорт составил 810,7 миллиона долларов.
За январь-май Гонконг закупил золота в России на 1,9 миллиарда долларов – в 2,4 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В то же время ввоз алмазов из России в Гонконг в конце весны сократился в 3,7 раза и составил 12,9 миллиона долларов. При этом за пять месяцев текущего года поставки российских алмазов составили 119,4 миллиона долларов против 651,3 миллиона годом ранее.
гонконг
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , гонконг, рф
Гонконг в мае нарастил импорт золота из России до $540 миллионов
Гонконг в мае нарастил импорт золота из России до $540 миллионов
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Гонконг в мае нарастил импорт золота из России до максимальных с конца прошлого года 540 миллионов долларов, следует из анализа данных гонконгской статслужбы, проведенного РИА Новости.
Местные компании ввезли этого драгметалла из РФ на 539,7 миллиона долларов против 367,2 миллиона месяцем ранее. Больше в последний раз было в декабре прошлого года, когда гонконгский импорт составил 810,7 миллиона долларов.
За январь-май Гонконг закупил золота в России на 1,9 миллиарда долларов – в 2,4 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В то же время ввоз алмазов из России в Гонконг в конце весны сократился в 3,7 раза и составил 12,9 миллиона долларов. При этом за пять месяцев текущего года поставки российских алмазов составили 119,4 миллиона долларов против 651,3 миллиона годом ранее.