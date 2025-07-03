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В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ России Гудков - 03.07.2025, ПРАЙМ
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В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ России Гудков
В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ России Гудков - 03.07.2025, ПРАЙМ
В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ России Гудков
Заместитель главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам герой России генерал-майор Михаил Гудков погиб в одном из приграничных районов Курской... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T14:02+0300
2025-07-03T14:02+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Заместитель главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам герой России генерал-майор Михаил Гудков погиб в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы, сообщили в Минобороны РФ. "Второго июля 2025 года во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области погиб заместитель Главнокомандующего Военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам Герой России генерал-майор Гудков Михаил Евгеньевич", - говорится в сообщении.
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общество , рф
Происшествия, Общество , РФ
14:02 03.07.2025
 
В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ России Гудков

Заместитель главкома ВМФ России, Герой РФ Михаил Гудков погиб в Курской области

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Заместитель главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам герой России генерал-майор Михаил Гудков погиб в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы, сообщили в Минобороны РФ.
"Второго июля 2025 года во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области погиб заместитель Главнокомандующего Военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам Герой России генерал-майор Гудков Михаил Евгеньевич", - говорится в сообщении.
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