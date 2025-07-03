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Минцифры проверит готовность крупнейших компаний к внедрению ИИ
Минцифры проверит готовность крупнейших компаний к внедрению ИИ - 03.07.2025, ПРАЙМ
Минцифры проверит готовность крупнейших компаний к внедрению ИИ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры в 2025 году провести оценку готовности отраслей и крупнейших компаний к внедрению решений в области... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T12:08+0300
2025-07-03T12:08+0300
2025-07-03T12:08+0300
общество
михаил мишустин
минцифры
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры в 2025 году провести оценку готовности отраслей и крупнейших компаний к внедрению решений в области промышленного программного обеспечения на основе генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Список поручений по итогам X конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) опубликован на сайте правительства. "В рамках текущего года Минцифры совместно с отраслевыми комитетами предстоит проработать формирование методики оценки цифровой зрелости и рейтинга готовности отраслей к внедрению решений в области промышленного программного обеспечения на основе генеративного искусственного интеллекта. Кроме того, министерство должно провести оценку готовности крупнейших отраслевых компаний к таким изменениям", - сказано в документе. Отмечается, что переход на использование отечественных программных продуктов невозможен без поддержки особо значимых проектов по разработке и внедрению российских IT-решений. При отборе таких инициатив для предоставления грантов Минцифры поручено сделать акцент на проектах, касающихся технологий ИИ, а также на инициативах, заказчиками которых выступают объединения из нескольких отраслевых организаций. Также в приоритетном порядке господдержка должна быть оказана проектам, предусматривающим обязательства разработчиков размещать программное обеспечение в открытом доступе, и инициативам, заказчиками которых выступают предприятия ОПК, чтобы у таких предприятий было больше возможностей для цифровизации производств. Кроме того, до конца третьего квартала Минцифры, Минэкономразвития и Минэнерго должны проработать механизм заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений в развитие центров обработки данных, а при необходимости – предложить поправки в законодательство, в том числе для снижения стоимости электроэнергии для таких центров.
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общество , михаил мишустин, минцифры
Общество , Михаил Мишустин, Минцифры
Минцифры проверит готовность крупнейших компаний к внедрению ИИ
Мишустин поручил оценить готовность отраслей к внедрению ИИ в 2025 году
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры в 2025 году провести оценку готовности отраслей и крупнейших компаний к внедрению решений в области промышленного программного обеспечения на основе генеративного искусственного интеллекта (ИИ).
Список поручений по итогам X конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) опубликован на сайте правительства.
"В рамках текущего года Минцифры совместно с отраслевыми комитетами предстоит проработать формирование методики оценки цифровой зрелости и рейтинга готовности отраслей к внедрению решений в области промышленного программного обеспечения на основе генеративного искусственного интеллекта. Кроме того, министерство должно провести оценку готовности крупнейших отраслевых компаний к таким изменениям", - сказано в документе.
Отмечается, что переход на использование отечественных программных продуктов невозможен без поддержки особо значимых проектов по разработке и внедрению российских IT-решений. При отборе таких инициатив для предоставления грантов Минцифры поручено сделать акцент на проектах, касающихся технологий ИИ, а также на инициативах, заказчиками которых выступают объединения из нескольких отраслевых организаций.
Также в приоритетном порядке господдержка должна быть оказана проектам, предусматривающим обязательства разработчиков размещать программное обеспечение в открытом доступе, и инициативам, заказчиками которых выступают предприятия ОПК, чтобы у таких предприятий было больше возможностей для цифровизации производств.
Кроме того, до конца третьего квартала Минцифры, Минэкономразвития и Минэнерго должны проработать механизм заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений в развитие центров обработки данных, а при необходимости – предложить поправки в законодательство, в том числе для снижения стоимости электроэнергии для таких центров.
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