https://1prime.ru/20250703/indeks-859154063.html
Фондовые индексы США растут после выхода внутренней статистики
Фондовые индексы США растут после выхода внутренней статистики - 03.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США растут после выхода внутренней статистики
Основные американские фондовые индексы в четверг растут после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T17:21+0300
2025-07-03T17:21+0300
2025-07-03T17:21+0300
экономика
сша
dow jones
nasdaq composite
индексы
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг растут после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.25 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,66% - до 44 776,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,95%, до 20 586,18 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,69%, до 6 270,86 пункта. Безработица в США неожиданно снизилась в июне – до 4,1% с уровня мая в 4,2%. Кроме того, рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в прошлом месяце оказался выше ожиданий и составил 147 тысяч. При этом, по словам аналитиков, данные по рынку труда, которые оказались лучше прогнозов, исключают возможность понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в июле. "Это хорошие новости для экономики, но плохие для тех, кто надеялся на снижение ставки в июле", - цитирует агентство Блумберг главного рыночного стратега Miller Tabak + Co. Мэтта Мэли (Matt Maley). Также в четверг американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал данные об индексе деловой активности в сфере услуг США, который в июне вырос до 50,8% с уровня мая в 49,9%, в то время как прогноз составлял 50,5%.
https://1prime.ru/20250703/uoll-859144301.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_844f401461e12513e8d43e7b24401a53.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, dow jones, nasdaq composite, индексы, рынок, торги
Экономика, США, Dow Jones, Nasdaq Composite, Индексы, Рынок, Торги
Фондовые индексы США растут после выхода внутренней статистики
Биржи США растут после публикации макростатистики по стране
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг растут после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.25 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,66% - до 44 776,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,95%, до 20 586,18 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,69%, до 6 270,86 пункта.
Безработица в США неожиданно снизилась в июне – до 4,1% с уровня мая в 4,2%. Кроме того, рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в прошлом месяце оказался выше ожиданий и составил 147 тысяч.
При этом, по словам аналитиков, данные по рынку труда, которые оказались лучше прогнозов, исключают возможность понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в июле.
"Это хорошие новости для экономики, но плохие для тех, кто надеялся на снижение ставки в июле", - цитирует агентство Блумберг главного рыночного стратега Miller Tabak + Co. Мэтта Мэли (Matt Maley).
Также в четверг американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал данные об индексе деловой активности в сфере услуг США, который в июне вырос до 50,8% с уровня мая в 49,9%, в то время как прогноз составлял 50,5%.
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит торгуются в слабом плюсе