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Фондовые индексы США растут после выхода внутренней статистики

Фондовые индексы США растут после выхода внутренней статистики - 03.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США растут после выхода внутренней статистики

Основные американские фондовые индексы в четверг растут после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T17:21+0300

2025-07-03T17:21+0300

2025-07-03T17:21+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг растут после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.25 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,66% - до 44 776,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,95%, до 20 586,18 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,69%, до 6 270,86 пункта. Безработица в США неожиданно снизилась в июне – до 4,1% с уровня мая в 4,2%. Кроме того, рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в прошлом месяце оказался выше ожиданий и составил 147 тысяч. При этом, по словам аналитиков, данные по рынку труда, которые оказались лучше прогнозов, исключают возможность понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в июле. "Это хорошие новости для экономики, но плохие для тех, кто надеялся на снижение ставки в июле", - цитирует агентство Блумберг главного рыночного стратега Miller Tabak + Co. Мэтта Мэли (Matt Maley). Также в четверг американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал данные об индексе деловой активности в сфере услуг США, который в июне вырос до 50,8% с уровня мая в 49,9%, в то время как прогноз составлял 50,5%.

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сша, dow jones, nasdaq composite, индексы, рынок, торги