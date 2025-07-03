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Фондовые индексы США растут после выхода внутренней статистики - 03.07.2025, ПРАЙМ
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Фондовые индексы США растут после выхода внутренней статистики
Фондовые индексы США растут после выхода внутренней статистики - 03.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США растут после выхода внутренней статистики
Основные американские фондовые индексы в четверг растут после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T17:21+0300
2025-07-03T17:21+0300
экономика
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dow jones
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индексы
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг растут после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.25 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,66% - до 44 776,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,95%, до 20 586,18 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,69%, до 6 270,86 пункта. Безработица в США неожиданно снизилась в июне – до 4,1% с уровня мая в 4,2%. Кроме того, рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в прошлом месяце оказался выше ожиданий и составил 147 тысяч. При этом, по словам аналитиков, данные по рынку труда, которые оказались лучше прогнозов, исключают возможность понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в июле. "Это хорошие новости для экономики, но плохие для тех, кто надеялся на снижение ставки в июле", - цитирует агентство Блумберг главного рыночного стратега Miller Tabak + Co. Мэтта Мэли (Matt Maley). Также в четверг американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал данные об индексе деловой активности в сфере услуг США, который в июне вырос до 50,8% с уровня мая в 49,9%, в то время как прогноз составлял 50,5%.
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сша, dow jones, nasdaq composite, индексы, рынок, торги
Экономика, США, Dow Jones, Nasdaq Composite, Индексы, Рынок, Торги
17:21 03.07.2025
 
Фондовые индексы США растут после выхода внутренней статистики

Биржи США растут после публикации макростатистики по стране

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг растут после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.25 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,66% - до 44 776,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,95%, до 20 586,18 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,69%, до 6 270,86 пункта.
Безработица в США неожиданно снизилась в июне – до 4,1% с уровня мая в 4,2%. Кроме того, рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в прошлом месяце оказался выше ожиданий и составил 147 тысяч.
При этом, по словам аналитиков, данные по рынку труда, которые оказались лучше прогнозов, исключают возможность понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в июле.
"Это хорошие новости для экономики, но плохие для тех, кто надеялся на снижение ставки в июле", - цитирует агентство Блумберг главного рыночного стратега Miller Tabak + Co. Мэтта Мэли (Matt Maley).
Также в четверг американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал данные об индексе деловой активности в сфере услуг США, который в июне вырос до 50,8% с уровня мая в 49,9%, в то время как прогноз составлял 50,5%.
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
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