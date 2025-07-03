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Фондовые индексы Европы в основном растут на фоне выхода макростатистики - 03.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250703/indeksy--859144130.html
Фондовые индексы Европы в основном растут на фоне выхода макростатистики
Фондовые индексы Европы в основном растут на фоне выхода макростатистики - 03.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы в основном растут на фоне выхода макростатистики
Основные фондовые индексы Европы преимущественно торгуются в плюсе в четверг днем на фоне выхода макростатистики по региону, следует из данных торгов. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T14:40+0300
2025-07-03T14:40+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно торгуются в плюсе в четверг днем на фоне выхода макростатистики по региону, следует из данных торгов. По состоянию на 14.15 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,42% - до 8 811,49 пункта, французский CAC 40 - опускался на 0,08%, до 7 732,19 пункта, немецкий DAX - рос на 0,09%, до 23 804,21 пункта. Участники рынка обращают внимание на опубликованную по странам региона макростатистику. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в июне вырос до 50,6 пункта с 50,2 пункта в мае, говорится в сообщении S&amp;P Global. При этом предварительная оценка предполагала сохранение показателя на майском уровне. В то же время аналитики отмечают слабый рост индекса в отчетном периоде. Также, по данным Евростата, норма сбережений домохозяйств еврозоны за первый квартал составила 15,4% по сравнению с 15,2% в четвертом квартале прошлого года.
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европа, dax, евростат, рынок, индексы, торги
Экономика, ЕВРОПА, DAX, Евростат, Рынок, Индексы, Торги
14:40 03.07.2025
 
Фондовые индексы Европы в основном растут на фоне выхода макростатистики

Биржи Европы торгуются в плюсе на фоне выхода макростатистики по региону

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно торгуются в плюсе в четверг днем на фоне выхода макростатистики по региону, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.15 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,42% - до 8 811,49 пункта, французский CAC 40 - опускался на 0,08%, до 7 732,19 пункта, немецкий DAX - рос на 0,09%, до 23 804,21 пункта.
Участники рынка обращают внимание на опубликованную по странам региона макростатистику. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в июне вырос до 50,6 пункта с 50,2 пункта в мае, говорится в сообщении S&P Global.
При этом предварительная оценка предполагала сохранение показателя на майском уровне. В то же время аналитики отмечают слабый рост индекса в отчетном периоде.
Также, по данным Евростата, норма сбережений домохозяйств еврозоны за первый квартал составила 15,4% по сравнению с 15,2% в четвертом квартале прошлого года.
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
Фондовые индексы Европы снижаются на данных по странам региона
1 июля, 13:05
 
ЭкономикаЕВРОПАDAXЕвростатРынокИндексыТорги
 
 
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