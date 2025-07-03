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Индия довела до сведения сенатора Грэма* позицию по энергобезопасности

Индия довела до сведения сенатора Грэма* позицию по энергобезопасности - 03.07.2025, ПРАЙМ

Индия довела до сведения сенатора Грэма* позицию по энергобезопасности

Индия довела до сведения американского сенатора Линдси Грэма* свою позицию в области энергетической безопасности, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T07:26+0300

2025-07-03T07:26+0300

2025-07-03T08:11+0300

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июл – ПРАЙМ. Индия довела до сведения американского сенатора Линдси Грэма* свою позицию в области энергетической безопасности, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. "Что касается законопроекта сенатора Линдси Грэма*. Ну, очевидно, что любое развитие событий в конгрессе США, если оно затрагивает или может затронуть наши интересы, представляет для нас интерес. Поэтому мы были в контакте с сенатором Грэмом* - посольство, посол. Я думаю, что наши проблемы и наши интересы в области энергетической безопасности были доведены до его сведения. Так что нам придется перейти этот мост, когда мы дойдем до этого. Если мы дойдем до этого", - сказал он в ходе брифинга МИД страны. Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.* Внесен в список экстремистов и террористов.

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общество , рф, запад, сша, линдси грэм, дональд трамп, владимир путин, мид, конгресс сша