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Инвестиции в недвижимость в России в I полугодии снизились на 26%

Инвестиции в недвижимость в России в I полугодии снизились на 26% - 03.07.2025, ПРАЙМ

Инвестиции в недвижимость в России в I полугодии снизились на 26%

Инвестиции в недвижимость в России в первом полугодии снизились относительно аналогичного периода прошлого года на 26%, до 349 миллиардов рублей, рассказал... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T13:13+0300

2025-07-03T13:13+0300

2025-07-03T13:13+0300

экономика

недвижимость

бизнес

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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Инвестиции в недвижимость в России в первом полугодии снизились относительно аналогичного периода прошлого года на 26%, до 349 миллиардов рублей, рассказал журналистам партнер консалтинговой компании NF Group Станислав Бибик. По его словам, в структуре инвестиций лидирует офисная недвижимость (39%), доля вложений в площадки под девелопмент составила 29%. На склады пришлось 15%, торговую недвижимость - 14%, гостиницы - 2%. В NF Group ожидают, что по итогам 2025 года объем инвестиций в российскую недвижимость может составить 700-800 миллиардов рублей против 1,3 триллиона рублей в 2024 году.

https://1prime.ru/20250702/prognoz-859076560.html

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недвижимость, бизнес