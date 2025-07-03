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Инвестиции в недвижимость в России в I полугодии снизились на 26%
Инвестиции в недвижимость в России в I полугодии снизились на 26% - 03.07.2025, ПРАЙМ
Инвестиции в недвижимость в России в I полугодии снизились на 26%
Инвестиции в недвижимость в России в первом полугодии снизились относительно аналогичного периода прошлого года на 26%, до 349 миллиардов рублей, рассказал... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T13:13+0300
2025-07-03T13:13+0300
2025-07-03T13:13+0300
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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Инвестиции в недвижимость в России в первом полугодии снизились относительно аналогичного периода прошлого года на 26%, до 349 миллиардов рублей, рассказал журналистам партнер консалтинговой компании NF Group Станислав Бибик. По его словам, в структуре инвестиций лидирует офисная недвижимость (39%), доля вложений в площадки под девелопмент составила 29%. На склады пришлось 15%, торговую недвижимость - 14%, гостиницы - 2%. В NF Group ожидают, что по итогам 2025 года объем инвестиций в российскую недвижимость может составить 700-800 миллиардов рублей против 1,3 триллиона рублей в 2024 году.
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недвижимость, бизнес
Экономика, Недвижимость, Бизнес
Инвестиции в недвижимость в России в I полугодии снизились на 26%
Инвестиции в недвижимость в России в I полугодии снизились на 26%, до 349 млрд рублей
МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Инвестиции в недвижимость в России в первом полугодии снизились относительно аналогичного периода прошлого года на 26%, до 349 миллиардов рублей, рассказал журналистам партнер консалтинговой компании NF Group Станислав Бибик.
По его словам, в структуре инвестиций лидирует офисная недвижимость (39%), доля вложений в площадки под девелопмент составила 29%. На склады пришлось 15%, торговую недвижимость - 14%, гостиницы - 2%.
В NF Group ожидают, что по итогам 2025 года объем инвестиций в российскую недвижимость может составить 700-800 миллиардов рублей против 1,3 триллиона рублей в 2024 году.
Эксперт прогнозирует возвращение интереса к инвестициям в недвижимость