Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инвестиции в недвижимость в России в I полугодии снизились на 26% - 03.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250703/investitsii--859139221.html
Инвестиции в недвижимость в России в I полугодии снизились на 26%
Инвестиции в недвижимость в России в I полугодии снизились на 26% - 03.07.2025, ПРАЙМ
Инвестиции в недвижимость в России в I полугодии снизились на 26%
Инвестиции в недвижимость в России в первом полугодии снизились относительно аналогичного периода прошлого года на 26%, до 349 миллиардов рублей, рассказал... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T13:13+0300
2025-07-03T13:13+0300
экономика
недвижимость
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/77533/73/775337350_0:83:1500:927_1920x0_80_0_0_2afdf93b67f409e422ce06f0743bb7a8.jpg
МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Инвестиции в недвижимость в России в первом полугодии снизились относительно аналогичного периода прошлого года на 26%, до 349 миллиардов рублей, рассказал журналистам партнер консалтинговой компании NF Group Станислав Бибик. По его словам, в структуре инвестиций лидирует офисная недвижимость (39%), доля вложений в площадки под девелопмент составила 29%. На склады пришлось 15%, торговую недвижимость - 14%, гостиницы - 2%. В NF Group ожидают, что по итогам 2025 года объем инвестиций в российскую недвижимость может составить 700-800 миллиардов рублей против 1,3 триллиона рублей в 2024 году.
https://1prime.ru/20250702/prognoz-859076560.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77533/73/775337350_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_c72d63bd787a647624eedfc5fe186afc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес
Экономика, Недвижимость, Бизнес
13:13 03.07.2025
 
Инвестиции в недвижимость в России в I полугодии снизились на 26%

Инвестиции в недвижимость в России в I полугодии снизились на 26%, до 349 млрд рублей

© fotolia.com / Alexander Raths%Недвижимость
%Недвижимость - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© fotolia.com / Alexander Raths
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Инвестиции в недвижимость в России в первом полугодии снизились относительно аналогичного периода прошлого года на 26%, до 349 миллиардов рублей, рассказал журналистам партнер консалтинговой компании NF Group Станислав Бибик.
По его словам, в структуре инвестиций лидирует офисная недвижимость (39%), доля вложений в площадки под девелопмент составила 29%. На склады пришлось 15%, торговую недвижимость - 14%, гостиницы - 2%.
В NF Group ожидают, что по итогам 2025 года объем инвестиций в российскую недвижимость может составить 700-800 миллиардов рублей против 1,3 триллиона рублей в 2024 году.
Строительство ЖК Южная Битца в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
Эксперт прогнозирует возвращение интереса к инвестициям в недвижимость
Вчера, 10:03
 
ЭкономикаНедвижимостьБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала