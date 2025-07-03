https://1prime.ru/20250703/ipo-859156989.html
В Совкомбанке объяснили, что нужно для массовых IPO
В Совкомбанке объяснили, что нужно для массовых IPO - 03.07.2025, ПРАЙМ
В Совкомбанке объяснили, что нужно для массовых IPO
Российские компании готовы к долгосрочному взаимодействию с инвесторами, включая розничных, но необходимы стимулы для массовых IPO, заявил зампредправления... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T18:30+0300
2025-07-03T18:30+0300
2025-07-03T18:30+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Российские компании готовы к долгосрочному взаимодействию с инвесторами, включая розничных, но необходимы стимулы для массовых IPO, заявил зампредправления Совкомбанка Михаил Автухов на Финансовом конгрессе Банка России. По его словам, динамика последних лет подтверждает этот тренд: около 30 компаний вышли на рынок акционерного капитала, и столько же ждут подходящих условий для размещений. На долговом рынке процесс ещё активнее – ежегодно появляется порядка 60 новых эмитентов, только за первые шесть месяцев 2025 года зафиксировано около 20 новых эмитентов. Компании, выходящие на рынок акций, постепенно улучшают корпоративные практики взаимодействия с инвесторами."Это сложный процесс, затрагивающий в том числе мышление и ментальность бизнеса, и инфраструктура рынка, включая Мосбиржу и СРО, помогает внедрять лучшие практики и стандарты", – подчеркнул он. Отвечая на вопрос о барьерах для массовых IPO, представитель Совкомбанка выделил три ключевые проблемы. Во-первых, ценовой разрыв между ожиданиями эмитентов и инвесторов, усугубляемый высокими ставками. "Снижение инфляции и ключевой ставки со временем улучшит ситуацию, но это не отменяет необходимости работы над другими факторами", – пояснил он. Во-вторых, высокая стоимость публичности. Подготовка к IPO требует от компаний сотен миллионов рублей на реорганизацию корпоративного управления и инфраструктуры. В качестве решения Автухов предложил ввести льготы по налогу на прибыль для компаний-дебютантов и рассмотреть возможность существенного снижения или обнуления НДФЛ для акционеров, продающих доли через IPO. В-третьих, необходимость универсализации процесса выхода на рынок для средних компаний. "Возможно, стоит создать партнёрство коммерческих, инвестиционных банков и государственных институтов развития", – отметил спикер. Финансовый конгресс Банка России проходит 2-4 июля в Санкт-Петербурге, объединив представителей регулятора, финансового сектора и экспертного сообщества для обсуждения ключевых вопросов развития рынка.
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банки, финансы, общество , совкомбанк, мосбиржа
Банки, Финансы, Общество , Совкомбанк, Мосбиржа
В Совкомбанке объяснили, что нужно для массовых IPO
Автухов: эмитенты готовы к партнёрству с инвесторами, но нужны стимулы для IPO
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Российские компании готовы к долгосрочному взаимодействию с инвесторами, включая розничных, но необходимы стимулы для массовых IPO, заявил зампредправления Совкомбанка Михаил Автухов на Финансовом конгрессе Банка России.
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По его словам, динамика последних лет подтверждает этот тренд: около 30 компаний вышли на рынок акционерного капитала, и столько же ждут подходящих условий для размещений. На долговом рынке процесс ещё активнее – ежегодно появляется порядка 60 новых эмитентов, только за первые шесть месяцев 2025 года зафиксировано около 20 новых эмитентов. Компании, выходящие на рынок акций, постепенно улучшают корпоративные практики взаимодействия с инвесторами.
"Это сложный процесс, затрагивающий в том числе мышление и ментальность бизнеса, и инфраструктура рынка, включая Мосбиржу и СРО, помогает внедрять лучшие практики и стандарты", – подчеркнул он.
Отвечая на вопрос о барьерах для массовых IPO, представитель Совкомбанка выделил три ключевые проблемы.
Во-первых, ценовой разрыв между ожиданиями эмитентов и инвесторов, усугубляемый высокими ставками.
"Снижение инфляции и ключевой ставки со временем улучшит ситуацию, но это не отменяет необходимости работы над другими факторами", – пояснил он.
Во-вторых, высокая стоимость публичности. Подготовка к IPO требует от компаний сотен миллионов рублей на реорганизацию корпоративного управления и инфраструктуры. В качестве решения Автухов предложил ввести льготы по налогу на прибыль для компаний-дебютантов и рассмотреть возможность существенного снижения или обнуления НДФЛ для акционеров, продающих доли через IPO.
В-третьих, необходимость универсализации процесса выхода на рынок для средних компаний. "Возможно, стоит создать партнёрство коммерческих, инвестиционных банков и государственных институтов развития", – отметил спикер.
Финансовый конгресс Банка России проходит 2-4 июля в Санкт-Петербурге, объединив представителей регулятора, финансового сектора и экспертного сообщества для обсуждения ключевых вопросов развития рынка.