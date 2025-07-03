https://1prime.ru/20250703/ipo-859156989.html

В Совкомбанке объяснили, что нужно для массовых IPO

В Совкомбанке объяснили, что нужно для массовых IPO - 03.07.2025, ПРАЙМ

В Совкомбанке объяснили, что нужно для массовых IPO

Российские компании готовы к долгосрочному взаимодействию с инвесторами, включая розничных, но необходимы стимулы для массовых IPO, заявил зампредправления... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T18:30+0300

2025-07-03T18:30+0300

2025-07-03T18:30+0300

банки

финансы

общество

совкомбанк

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/03/859156843_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_74c8d9b628dbdfd5f833aaf5ea569cb3.jpg

МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Российские компании готовы к долгосрочному взаимодействию с инвесторами, включая розничных, но необходимы стимулы для массовых IPO, заявил зампредправления Совкомбанка Михаил Автухов на Финансовом конгрессе Банка России. По его словам, динамика последних лет подтверждает этот тренд: около 30 компаний вышли на рынок акционерного капитала, и столько же ждут подходящих условий для размещений. На долговом рынке процесс ещё активнее – ежегодно появляется порядка 60 новых эмитентов, только за первые шесть месяцев 2025 года зафиксировано около 20 новых эмитентов. Компании, выходящие на рынок акций, постепенно улучшают корпоративные практики взаимодействия с инвесторами."Это сложный процесс, затрагивающий в том числе мышление и ментальность бизнеса, и инфраструктура рынка, включая Мосбиржу и СРО, помогает внедрять лучшие практики и стандарты", – подчеркнул он. Отвечая на вопрос о барьерах для массовых IPO, представитель Совкомбанка выделил три ключевые проблемы. Во-первых, ценовой разрыв между ожиданиями эмитентов и инвесторов, усугубляемый высокими ставками. "Снижение инфляции и ключевой ставки со временем улучшит ситуацию, но это не отменяет необходимости работы над другими факторами", – пояснил он. Во-вторых, высокая стоимость публичности. Подготовка к IPO требует от компаний сотен миллионов рублей на реорганизацию корпоративного управления и инфраструктуры. В качестве решения Автухов предложил ввести льготы по налогу на прибыль для компаний-дебютантов и рассмотреть возможность существенного снижения или обнуления НДФЛ для акционеров, продающих доли через IPO. В-третьих, необходимость универсализации процесса выхода на рынок для средних компаний. "Возможно, стоит создать партнёрство коммерческих, инвестиционных банков и государственных институтов развития", – отметил спикер. Финансовый конгресс Банка России проходит 2-4 июля в Санкт-Петербурге, объединив представителей регулятора, финансового сектора и экспертного сообщества для обсуждения ключевых вопросов развития рынка.

https://1prime.ru/20250703/sovkombank-859156690.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, общество , совкомбанк, мосбиржа