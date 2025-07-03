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Италия поэтапно увеличит оборонные расходы в рамках обязательств перед НАТО

Италия поэтапно увеличит оборонные расходы в рамках обязательств перед НАТО - 03.07.2025, ПРАЙМ

Италия поэтапно увеличит оборонные расходы в рамках обязательств перед НАТО

Италия будет постепенно увеличивать оборонные расходы до 5% ВВП в рамках обязательств перед НАТО, не прибегая к сокращению расходов на здравоохранение,... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T11:11+0300

2025-07-03T11:11+0300

2025-07-03T11:11+0300

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РИМ, 3 июл – ПРАЙМ. Италия будет постепенно увеличивать оборонные расходы до 5% ВВП в рамках обязательств перед НАТО, не прибегая к сокращению расходов на здравоохранение, образование и социальную политику, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. "Хочу ещё раз сказать, как это уже сделала премьер-министр на прошлой неделе: ни один евро не будет изъят из системы здравоохранения, образования, социальной сферы или из Фондов сплочённости (финансовые инструменты ЕС по сокращению неравенства между регионами – ред)", - сказал Таяни, выступая на совместном заседании комиссий по иностранным делам и обороне сената и палаты депутатов. Италия намерена прийти к достижению целей НАТО на 2035 год, доведя до 5% нынешний показатель оборонных расходов в 2%, считая нереалистичным более ранний срок. По словам Таяни, Риму удалось добиться гибкого подхода к реализации обязательств благодаря интенсивным переговорам с партнёрами по НАТО. Так, Италия настояла на включении в договорённости специальной оговорки о пересмотре в 2029 году, которая позволит скорректировать курс при необходимости. "Гибкость касается не только сроков, но и способов достижения цели - не устанавливается жёсткая траектория роста расходов. Каждое правительство само будет определять этапы движения к показателю", - заключил министр. Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.

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общество , италия, гаага, нато, мид, ес