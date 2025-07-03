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Новый кабель передачи данных проложат между Финляндией и Швецией

Новый кабель передачи данных проложат между Финляндией и Швецией - 03.07.2025, ПРАЙМ

Новый кабель передачи данных проложат между Финляндией и Швецией

Новый кабель передачи данных проложат между Финляндией и Швецией по дну Балтийского моря, сообщает в четверг скандинавская технологическая и коммуникационная... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T11:24+0300

2025-07-03T11:24+0300

2025-07-03T11:25+0300

общество

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балтийское море

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Новый кабель передачи данных проложат между Финляндией и Швецией по дну Балтийского моря, сообщает в четверг скандинавская технологическая и коммуникационная компания GlobalConnect. "Global Connect… начала процесс прокладки нового подводного кабеля между Швецией и Финляндией через Аландские острова", - говорится в сообщении. Согласно плану компании, проект, в который инвестировано около 14 миллионов евро, завершат к концу 2026 года. Общая длина кабеля составит около 500 километров, из которых 150 километров проложат под водой. По словам компании, спрос на инфраструктуру с высокой пропускной способностью быстро растет, в частности, из-за расширения дата-центров и точек доступа к искусственному интеллекту в странах Северной Европы. В компании добавили, что недавние повреждения кабелей усилили потребность в достаточной и устойчивой цифровой инфраструктуре в Балтийском море. Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждала, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявлял РИА Новости, что финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2. По его словам, версия о "российском следе" инспирирована как повод для наращивания присутствия НАТО в Балтийском море.

https://1prime.ru/20250605/kabel-858211327.html

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общество , финляндия, балтийское море, швеция, нато