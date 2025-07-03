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Акционеры "Камаза" утвердили решение не выплачивать дивиденды

Акционеры "Камаза" утвердили решение не выплачивать дивиденды - 03.07.2025, ПРАЙМ

Акционеры "Камаза" утвердили решение не выплачивать дивиденды

Акционеры российского автопроизводителя "Камаз" в соответствии с рекомендацией совета директоров утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T15:23+0300

2025-07-03T15:23+0300

2025-07-03T15:23+0300

экономика

сергей когогин

камаз

ростех

ведомости

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Акционеры российского автопроизводителя "Камаз" в соответствии с рекомендацией совета директоров утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов компании. "В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО "Камаз" по результатам деятельности за 2024 год распределение прибыли не производить, дивиденды по акциям ПАО "Камаз" за 2024 год не выплачивать", - говорится в сообщении. Чистая прибыль "Камаза" по МСФО в прошлом году сократилась почти в 28 раз по сравнению с 2023 годом, до 731 миллиона рублей. А по РСБУ компания зафиксировала чистый убыток в 3,354 миллиарда рублей против прибыли в 11,896 миллиарда рублей годом ранее. Дивиденды по итогам 2023 года составляли 4,49 рубля на акцию, тогда из чистой прибыли по РСБУ на эти цели было направлено 3,18 миллиарда рублей. "Камаз" не раскрывает актуальные данные по акционерному капиталу. Однако в 2023 году среди основных акционеров числились "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%). В феврале 2024 года гендиректор компании Сергей Когогин в интервью "Ведомостям" сговорил, что немецкий Daimler продал свою долю, кому именно - топ-менеджер не раскрыл.

https://1prime.ru/20250618/kamaz-858604421.html

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сергей когогин, камаз, ростех, ведомости