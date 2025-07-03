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В Китае назвали экономическую глобализацию исторической тенденцией

В Китае назвали экономическую глобализацию исторической тенденцией - 03.07.2025, ПРАЙМ

В Китае назвали экономическую глобализацию исторической тенденцией

Экономическая глобализация является необратимой исторической тенденцией, мир никогда не вернется к состоянию взаимной закрытости и разобщения, заявил в четверг... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T06:08+0300

2025-07-03T06:08+0300

2025-07-03T06:08+0300

общество

китай

кнр

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ПЕКИН, 3 июл – ПРАЙМ. Экономическая глобализация является необратимой исторической тенденцией, мир никогда не вернется к состоянию взаимной закрытости и разобщения, заявил в четверг заместитель председателя КНР Хань Чжэн. "Необходимо придерживаться открытости и сотрудничества, совместно содействовать мировому процветанию и развитию. Экономическая глобализация — необратимая историческая тенденция, и мир никогда не вернется к состоянию взаимной закрытости и разобщения", - заявил Хань Чжэн на церемонии открытия 13-го Глобального форума мира (World Peace Forum). Он подчеркнул, что "углубление взаимосвязанности между странами и взаимовыгодное сотрудничество — единственный способ достичь общего процветания, а также прочная гарантия прочного мира во всем мире". "Проблемы экономической глобализации могут быть решены только в процессе развития глобализации. В тарифных и торговых войнах не будет победителей, политика односторонних действий и протекционизм ведут в никуда и в конечном итоге нанесут ущерб общим интересам всех стран", - добавил Хань Чжэн. По его словам, перед лицом препятствий, с которыми сталкивается экономическая глобализация, необходимо совместно поддерживать многостороннюю торговую систему, совместно поддерживать стабильность и бесперебойность глобальных производственных цепочек и цепей поставок, содействовать росту мировой экономики.

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общество , китай, кнр