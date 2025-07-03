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В Китае назвали экономическую глобализацию исторической тенденцией
В Китае назвали экономическую глобализацию исторической тенденцией - 03.07.2025, ПРАЙМ
В Китае назвали экономическую глобализацию исторической тенденцией
Экономическая глобализация является необратимой исторической тенденцией, мир никогда не вернется к состоянию взаимной закрытости и разобщения, заявил в четверг... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T06:08+0300
2025-07-03T06:08+0300
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ПЕКИН, 3 июл – ПРАЙМ. Экономическая глобализация является необратимой исторической тенденцией, мир никогда не вернется к состоянию взаимной закрытости и разобщения, заявил в четверг заместитель председателя КНР Хань Чжэн.
"Необходимо придерживаться открытости и сотрудничества, совместно содействовать мировому процветанию и развитию. Экономическая глобализация — необратимая историческая тенденция, и мир никогда не вернется к состоянию взаимной закрытости и разобщения", - заявил Хань Чжэн на церемонии открытия 13-го Глобального форума мира (World Peace Forum).
Он подчеркнул, что "углубление взаимосвязанности между странами и взаимовыгодное сотрудничество — единственный способ достичь общего процветания, а также прочная гарантия прочного мира во всем мире".
"Проблемы экономической глобализации могут быть решены только в процессе развития глобализации. В тарифных и торговых войнах не будет победителей, политика односторонних действий и протекционизм ведут в никуда и в конечном итоге нанесут ущерб общим интересам всех стран", - добавил Хань Чжэн.
По его словам, перед лицом препятствий, с которыми сталкивается экономическая глобализация, необходимо совместно поддерживать многостороннюю торговую систему, совместно поддерживать стабильность и бесперебойность глобальных производственных цепочек и цепей поставок, содействовать росту мировой экономики.
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общество , китай, кнр
В Китае назвали экономическую глобализацию исторической тенденцией
Зампред КНР Хань Чжэн: экономическая глобализация является исторической тенденцией
ПЕКИН, 3 июл – ПРАЙМ. Экономическая глобализация является необратимой исторической тенденцией, мир никогда не вернется к состоянию взаимной закрытости и разобщения, заявил в четверг заместитель председателя КНР Хань Чжэн.
"Необходимо придерживаться открытости и сотрудничества, совместно содействовать мировому процветанию и развитию. Экономическая глобализация — необратимая историческая тенденция, и мир никогда не вернется к состоянию взаимной закрытости и разобщения", - заявил Хань Чжэн на церемонии открытия 13-го Глобального форума мира (World Peace Forum).
Он подчеркнул, что "углубление взаимосвязанности между странами и взаимовыгодное сотрудничество — единственный способ достичь общего процветания, а также прочная гарантия прочного мира во всем мире".
"Проблемы экономической глобализации могут быть решены только в процессе развития глобализации. В тарифных и торговых войнах не будет победителей, политика односторонних действий и протекционизм ведут в никуда и в конечном итоге нанесут ущерб общим интересам всех стран", - добавил Хань Чжэн.
По его словам, перед лицом препятствий, с которыми сталкивается экономическая глобализация, необходимо совместно поддерживать многостороннюю торговую систему, совместно поддерживать стабильность и бесперебойность глобальных производственных цепочек и цепей поставок, содействовать росту мировой экономики.