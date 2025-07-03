Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зампред КНР: Китай всегда придерживается пути мирного развития - 03.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250703/kitaj-859122256.html
Зампред КНР: Китай всегда придерживается пути мирного развития
Зампред КНР: Китай всегда придерживается пути мирного развития - 03.07.2025, ПРАЙМ
Зампред КНР: Китай всегда придерживается пути мирного развития
Китай всегда придерживается пути мирного развития, независимо от изменений в мире, готов вместе с другими странами вносить больший вклад в дело мира и развития... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T06:17+0300
2025-07-03T06:17+0300
общество
китай
кнр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859122256.jpg?1751512628
ПЕКИН, 3 июл – ПРАЙМ. Китай всегда придерживается пути мирного развития, независимо от изменений в мире, готов вместе с другими странами вносить больший вклад в дело мира и развития человечества, заявил в четверг заместитель председателя КНР Хань Чжэн. "Китай твердо проводит независимую и мирную внешнюю политику и всегда определяет свою позицию и политику, исходя из сути вопроса", - заявил Хань Чжэн на церемонии открытия 13-го Глобального форума мира (World Peace Forum). Он подчеркнул, что "развитие Китая — это растущая сила мира, стабильности и прогресса во всем мире". "Независимо от того, как меняется международная ситуация, Китай всегда придерживается пути мирного развития, твердо защищает мир во всем мире и содействует общему развитию. Китай готов работать со всеми странами, чтобы вносить больший вклад в благородное дело мира и развития человечества", - указал он.
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , китай, кнр
Общество , КИТАЙ, КНР
06:17 03.07.2025
 
Зампред КНР: Китай всегда придерживается пути мирного развития

Зампред КНР Хань Чжэн: Китай всегда придерживается пути мирного развития

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 3 июл – ПРАЙМ. Китай всегда придерживается пути мирного развития, независимо от изменений в мире, готов вместе с другими странами вносить больший вклад в дело мира и развития человечества, заявил в четверг заместитель председателя КНР Хань Чжэн.
"Китай твердо проводит независимую и мирную внешнюю политику и всегда определяет свою позицию и политику, исходя из сути вопроса", - заявил Хань Чжэн на церемонии открытия 13-го Глобального форума мира (World Peace Forum).
Он подчеркнул, что "развитие Китая — это растущая сила мира, стабильности и прогресса во всем мире".
"Независимо от того, как меняется международная ситуация, Китай всегда придерживается пути мирного развития, твердо защищает мир во всем мире и содействует общему развитию. Китай готов работать со всеми странами, чтобы вносить больший вклад в благородное дело мира и развития человечества", - указал он.
 
ОбществоКИТАЙКНР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала