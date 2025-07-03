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Зампред КНР: Китай всегда придерживается пути мирного развития
Зампред КНР: Китай всегда придерживается пути мирного развития - 03.07.2025, ПРАЙМ
Зампред КНР: Китай всегда придерживается пути мирного развития
Китай всегда придерживается пути мирного развития, независимо от изменений в мире, готов вместе с другими странами вносить больший вклад в дело мира и развития... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T06:17+0300
2025-07-03T06:17+0300
2025-07-03T06:17+0300
общество
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ПЕКИН, 3 июл – ПРАЙМ. Китай всегда придерживается пути мирного развития, независимо от изменений в мире, готов вместе с другими странами вносить больший вклад в дело мира и развития человечества, заявил в четверг заместитель председателя КНР Хань Чжэн.
"Китай твердо проводит независимую и мирную внешнюю политику и всегда определяет свою позицию и политику, исходя из сути вопроса", - заявил Хань Чжэн на церемонии открытия 13-го Глобального форума мира (World Peace Forum).
Он подчеркнул, что "развитие Китая — это растущая сила мира, стабильности и прогресса во всем мире".
"Независимо от того, как меняется международная ситуация, Китай всегда придерживается пути мирного развития, твердо защищает мир во всем мире и содействует общему развитию. Китай готов работать со всеми странами, чтобы вносить больший вклад в благородное дело мира и развития человечества", - указал он.
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общество , китай, кнр
Зампред КНР: Китай всегда придерживается пути мирного развития
Зампред КНР Хань Чжэн: Китай всегда придерживается пути мирного развития
ПЕКИН, 3 июл – ПРАЙМ. Китай всегда придерживается пути мирного развития, независимо от изменений в мире, готов вместе с другими странами вносить больший вклад в дело мира и развития человечества, заявил в четверг заместитель председателя КНР Хань Чжэн.
"Китай твердо проводит независимую и мирную внешнюю политику и всегда определяет свою позицию и политику, исходя из сути вопроса", - заявил Хань Чжэн на церемонии открытия 13-го Глобального форума мира (World Peace Forum).
Он подчеркнул, что "развитие Китая — это растущая сила мира, стабильности и прогресса во всем мире".
"Независимо от того, как меняется международная ситуация, Китай всегда придерживается пути мирного развития, твердо защищает мир во всем мире и содействует общему развитию. Китай готов работать со всеми странами, чтобы вносить больший вклад в благородное дело мира и развития человечества", - указал он.