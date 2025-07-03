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Экономический спад России не грозит, заявил главный экономист ВЭБа - 03.07.2025, ПРАЙМ
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Экономический спад России не грозит, заявил главный экономист ВЭБа
Экономический спад России не грозит, заявил главный экономист ВЭБа - 03.07.2025, ПРАЙМ
Экономический спад России не грозит, заявил главный экономист ВЭБа
Экономика России находится на грани спада, но рецессии не будет, во второй половине года она начнет подниматься, такое мнение высказал РИА Новости главный... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T16:49+0300
2025-07-03T16:49+0300
экономика
андрей клепач
вэб
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Экономика России находится на грани спада, но рецессии не будет, во второй половине года она начнет подниматься, такое мнение высказал РИА Новости главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. В июне министр экономического развития Максим Решетников на макроэкономической сессии ПМЭФ сказал, что экономика России стоит на грани перехода в рецессию: об этом говорят индикаторы и ощущения бизнеса. Позже он говорил журналистам, что экономика РФ все же не столкнется с рецессией, если власти все сделают правильно. Он подчеркивал, что очень многое будет зависеть от решений, которые будут приняты в ближайшее время, в первую очередь в сфере денежно-кредитной политики. "Да, экономика России находится на грани рецессии, но случилось это не только в результате действий ЦБ, сверхвысокой процентной ставки. Есть и другие факторы, связанные, в частности, с ограничениями и стагнацией экспорта", - отметил Клепач. Тем не менее, по его словам, "рецессии в России не будет". "Экономика страны, уверен, во второй половине года начнет подниматься", - добавил он. "Во-первых, сейчас выросли цены на нефть, газ, во многом из-за событий вокруг Ирана, хотя в дальнейшем, они, скорее, понизятся. Во-вторых, ситуация с инвестициями пока лучше, чем мы ожидали. Во многом, правда, за счет тех проектов, которые стартовали раньше и сейчас завершаются, доинвестируются", - пояснил собеседник агентства. "Плюс ЦБ, наверное, снизит все-таки ключевую ставку до хотя бы 18%, а, быть может, и до 15-16%, тем более, что инфляция снижается и курс рубля переукреплен", - добавил Клепач. Текущий прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП России в этом году на 2,5%. А глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее в четверг говорила, что ЦБ РФ на заседании в июле с большей вероятностью будет рассматривать снижение ключевой ставки, если не появятся непредвиденные обстоятельства. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 4 июля в 10.00 мск.
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андрей клепач, вэб
Экономика, Андрей Клепач, ВЭБ
16:49 03.07.2025
 
Экономический спад России не грозит, заявил главный экономист ВЭБа

Клепач: экономика России находится на грани спада, но рецессии не будет

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правления Внешэкономбанка Андрей Клепач
Заместитель председателя правления Внешэкономбанка Андрей Клепач - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Экономика России находится на грани спада, но рецессии не будет, во второй половине года она начнет подниматься, такое мнение высказал РИА Новости главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач.
В июне министр экономического развития Максим Решетников на макроэкономической сессии ПМЭФ сказал, что экономика России стоит на грани перехода в рецессию: об этом говорят индикаторы и ощущения бизнеса. Позже он говорил журналистам, что экономика РФ все же не столкнется с рецессией, если власти все сделают правильно. Он подчеркивал, что очень многое будет зависеть от решений, которые будут приняты в ближайшее время, в первую очередь в сфере денежно-кредитной политики.
"Да, экономика России находится на грани рецессии, но случилось это не только в результате действий ЦБ, сверхвысокой процентной ставки. Есть и другие факторы, связанные, в частности, с ограничениями и стагнацией экспорта", - отметил Клепач.
Тем не менее, по его словам, "рецессии в России не будет". "Экономика страны, уверен, во второй половине года начнет подниматься", - добавил он.
"Во-первых, сейчас выросли цены на нефть, газ, во многом из-за событий вокруг Ирана, хотя в дальнейшем, они, скорее, понизятся. Во-вторых, ситуация с инвестициями пока лучше, чем мы ожидали. Во многом, правда, за счет тех проектов, которые стартовали раньше и сейчас завершаются, доинвестируются", - пояснил собеседник агентства.
"Плюс ЦБ, наверное, снизит все-таки ключевую ставку до хотя бы 18%, а, быть может, и до 15-16%, тем более, что инфляция снижается и курс рубля переукреплен", - добавил Клепач.
Текущий прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП России в этом году на 2,5%. А глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее в четверг говорила, что ЦБ РФ на заседании в июле с большей вероятностью будет рассматривать снижение ключевой ставки, если не появятся непредвиденные обстоятельства.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 4 июля в 10.00 мск.
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
В ВТБ заявили, что российская экономика "точно не в рецессии"
1 июля, 10:04
 
ЭкономикаАндрей КлепачВЭБ
 
 
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