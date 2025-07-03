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В конгрессе запросили экстренный брифинг по остановке помощи Киеву

В конгрессе запросили экстренный брифинг по остановке помощи Киеву - 03.07.2025, ПРАЙМ

В конгрессе запросили экстренный брифинг по остановке помощи Киеву

Конгрессмен-республиканец и член комитета по разведке палаты представителей Брайан Фицпатрик сообщил, что запросил экстренный брифинг от Белого дома и Пентагона | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T09:21+0300

2025-07-03T09:21+0300

2025-07-03T09:21+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Конгрессмен-республиканец и член комитета по разведке палаты представителей Брайан Фицпатрик сообщил, что запросил экстренный брифинг от Белого дома и Пентагона по поводу приостановки военных поставок Киеву. "Я официально запросил экстренный брифинг от Белого дома и Пентагона, чтобы прояснить эти сообщения (о приостановке помощи Киеву - ред.), рассмотреть запасы оружия и боеприпасов нашей страны и убедиться, что США по-прежнему полностью привержены предоставлению Украине ресурсов, которые ей срочно необходимы", - написал Фицпатрик в X, приложив к сообщению официальное письмо, адресованное президенту США Дональду Трампу. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.

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общество , украина, сша, киев, дональд трамп, politico, nbc, нато