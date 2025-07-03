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В ГД оценили возможность льготного кредитования национального мессенджера

В ГД оценили возможность льготного кредитования национального мессенджера - 03.07.2025, ПРАЙМ

В ГД оценили возможность льготного кредитования национального мессенджера

Национальный мессенджер может рассчитывать на поддержку со стороны государства, в том числе льготное кредитование, заявил РИА Новости член комитета ГД по... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T09:30+0300

2025-07-03T09:30+0300

2025-07-03T09:30+0300

общество

госдума

мессенджеры

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Национальный мессенджер может рассчитывать на поддержку со стороны государства, в том числе льготное кредитование, заявил РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. "Национальный мессенджер, безусловно, может рассчитывать на поддержку со стороны государства — но прямая финансовая помощь возможна, только если поступит соответствующий запрос от компании. Минцифры уже выразило готовность рассматривать меры поддержки, включая льготное кредитование, при наличии конкретного предложения со стороны разработчика", - сказал он РИА Новости. По его словам, на данном этапе основная форма поддержки — это предоставление льготных финансовых инструментов, особенно важное в период активного роста, когда необходимо масштабировать функциональность и техническую базу. "Мы придерживаемся принципа партнерства: стоит задача создать и развивать надежную и функциональную цифровую платформу, но инициатива должна иметь экономическую и технологическую целесообразность, а не быть реализована ради самого факта запуска", - отметил парламентарий. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными, которая объединит функции мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг - в частности, платформа позволит подтверждать возраст без предъявления паспорта.

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общество , госдума, мессенджеры