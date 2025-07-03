https://1prime.ru/20250703/kreditovanie-859127795.html
В ГД оценили возможность льготного кредитования национального мессенджера
В ГД оценили возможность льготного кредитования национального мессенджера - 03.07.2025, ПРАЙМ
В ГД оценили возможность льготного кредитования национального мессенджера
Национальный мессенджер может рассчитывать на поддержку со стороны государства, в том числе льготное кредитование, заявил РИА Новости член комитета ГД по... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T09:30+0300
2025-07-03T09:30+0300
2025-07-03T09:30+0300
общество
госдума
мессенджеры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975756_0:76:3368:1972_1920x0_80_0_0_d12ab15aef426fdc2fd23854b494b89a.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Национальный мессенджер может рассчитывать на поддержку со стороны государства, в том числе льготное кредитование, заявил РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. "Национальный мессенджер, безусловно, может рассчитывать на поддержку со стороны государства — но прямая финансовая помощь возможна, только если поступит соответствующий запрос от компании. Минцифры уже выразило готовность рассматривать меры поддержки, включая льготное кредитование, при наличии конкретного предложения со стороны разработчика", - сказал он РИА Новости. По его словам, на данном этапе основная форма поддержки — это предоставление льготных финансовых инструментов, особенно важное в период активного роста, когда необходимо масштабировать функциональность и техническую базу. "Мы придерживаемся принципа партнерства: стоит задача создать и развивать надежную и функциональную цифровую платформу, но инициатива должна иметь экономическую и технологическую целесообразность, а не быть реализована ради самого факта запуска", - отметил парламентарий. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными, которая объединит функции мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг - в частности, платформа позволит подтверждать возраст без предъявления паспорта.
https://1prime.ru/20250701/uyazvimost-859066885.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975756_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_049b0e920dc24ca7e2ef4f891161aa8d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , госдума, мессенджеры
Общество , Госдума, мессенджеры
В ГД оценили возможность льготного кредитования национального мессенджера
Немкин: национальный мессенджер может рассчитывать на льготное кредитование
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Национальный мессенджер может рассчитывать на поддержку со стороны государства, в том числе льготное кредитование, заявил РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.
"Национальный мессенджер, безусловно, может рассчитывать на поддержку со стороны государства — но прямая финансовая помощь возможна, только если поступит соответствующий запрос от компании. Минцифры уже выразило готовность рассматривать меры поддержки, включая льготное кредитование, при наличии конкретного предложения со стороны разработчика", - сказал он РИА Новости.
По его словам, на данном этапе основная форма поддержки — это предоставление льготных финансовых инструментов, особенно важное в период активного роста, когда необходимо масштабировать функциональность и техническую базу.
"Мы придерживаемся принципа партнерства: стоит задача создать и развивать надежную и функциональную цифровую платформу, но инициатива должна иметь экономическую и технологическую целесообразность, а не быть реализована ради самого факта запуска", - отметил парламентарий.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными, которая объединит функции мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг - в частности, платформа позволит подтверждать возраст без предъявления паспорта.
VK добавила мессенджер Max в программу для "белых хакеров"