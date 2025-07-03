Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ выступил против использования криптовалют в расчетах внутри страны - 03.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250703/kriptovalyuta-859142752.html
ЦБ выступил против использования криптовалют в расчетах внутри страны
ЦБ выступил против использования криптовалют в расчетах внутри страны - 03.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ выступил против использования криптовалют в расчетах внутри страны
Банк России по-прежнему против использования криптовалют в расчетах внутри страны, а риски инвестиций в них выше обычных волатильных активов, заявила... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T14:15+0300
2025-07-03T14:28+0300
банк россии
операции с криптовалютой
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/16/841001649_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_32c1ad6183a290dcd488bba05864bdf6.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Банк России по-прежнему против использования криптовалют в расчетах внутри страны, а риски инвестиций в них выше обычных волатильных активов, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина."Я до сих пор считаю, что это достаточно волатильный, рискованный актив. Но у нас есть разные инвесторы. Есть инвесторы, которые готовы рискнуть в ожидании доходности, квалифицированные инвесторы. Но в этой ситуации с криптовалютами мы считаем, что риски выше, чем даже по обычным, скажем так, волатильным активам", - сказала она в рамках Финансового конгресса регулятора."Поэтому для инвестирования предлагаем выделить класс особо квалифицированных инвесторов. С нами Минфин, наш контрагент в правительстве, с этим подходом в принципе согласился. Мы с ними обсуждаем, что это могут быть за критерии особо квалифицированных инвесторов. На наш взгляд, этот режим нужно отработать в рамках эксперимента, экспериментального правового режима… Мы по-прежнему против того, чтобы криптовалюты использовались в расчетах внутри страны", - подытожила Набиуллина.
https://1prime.ru/20250701/mvd-859053393.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/16/841001649_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c1bf358e531edaa557f4465038f0229d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
операции с криптовалютой
Банк России, операции с криптовалютой
14:15 03.07.2025 (обновлено: 14:28 03.07.2025)
 
ЦБ выступил против использования криптовалют в расчетах внутри страны

Набиуллина: ЦБ по-прежнему против использования криптовалют в расчетах внутри страны

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Банк России по-прежнему против использования криптовалют в расчетах внутри страны, а риски инвестиций в них выше обычных волатильных активов, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Я до сих пор считаю, что это достаточно волатильный, рискованный актив. Но у нас есть разные инвесторы. Есть инвесторы, которые готовы рискнуть в ожидании доходности, квалифицированные инвесторы. Но в этой ситуации с криптовалютами мы считаем, что риски выше, чем даже по обычным, скажем так, волатильным активам", - сказала она в рамках Финансового конгресса регулятора.
"Поэтому для инвестирования предлагаем выделить класс особо квалифицированных инвесторов. С нами Минфин, наш контрагент в правительстве, с этим подходом в принципе согласился. Мы с ними обсуждаем, что это могут быть за критерии особо квалифицированных инвесторов. На наш взгляд, этот режим нужно отработать в рамках эксперимента, экспериментального правового режима… Мы по-прежнему против того, чтобы криптовалюты использовались в расчетах внутри страны", - подытожила Набиуллина.
Криптовалюта - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
МВД раскрыло схему с обучением торговле криптовалютами
1 июля, 09:36
 
Банк Россииоперации с криптовалютой
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала