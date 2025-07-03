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Все идет по плану: санкции против России ускорили крах западной модели

Все идет по плану: санкции против России ускорили крах западной модели - 03.07.2025, ПРАЙМ

Все идет по плану: санкции против России ускорили крах западной модели

Запад, привыкший диктовать правила, теперь судорожно цепляется за остатки былого могущества. Но время его гегемонии безвозвратно утекает сквозь пальцы... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T06:06+0300

2025-07-03T06:06+0300

2025-07-03T06:06+0300

статья

кризис

запад

россия

сша

китай

экономический кризис

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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ, Олег Обухов. Запад, привыкший диктовать правила, теперь судорожно цепляется за остатки былого могущества. Но время его гегемонии безвозвратно утекает сквозь пальцы. Многополярный мир – уже не теория, а факт. Те, кого еще вчера называли "изгоями", сегодня формируют современный уклад. Запад в панике теряет контроль – над деньгами, ресурсами, влиянием. Старый порядок трещит по швам. Но если рухнет он – что встанет на его место?Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеАгония системыДоллар больше не единственный король, нефть не только "черное золото Запада", а финансовые потоки больше не текут исключительно в нужном направлении. "Переломный момент" – так дипломатично назвал уходящий в отставку глава Банка международных расчетов (BIS) Агустин Карстенс крах старого миропорядка. Но за сухими формулировками скрывается жесткий прогноз: финансовая система Запада уже не гарант стабильности. Торговые войны, санкции, валютные манипуляции – все это не просто "вызовы", а симптомы агонии системы, где кризисы лечат шоковой терапией.Власти развитых стран пытаются латать дыры импульсивными мерами, но, как показывает история, такие действия лишь усугубляют кризисы. Так, в 2008 году попытки "быстро починить" систему привели к глобальному коллапсу. Сегодня ситуация повторяется. Например, президент США Дональд Трамп пытается решить проблемы Америки жесткой тарифной политикой. Такая практика вряд ли защитит страну, с одной стороны, с другой – добавит риски глобальной неопределенности. В сущности, сегодня образовался пик проблем, который может стать точкой отсчета глобального финансового кризиса, предупреждает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов."Тарифные войны разрушают глобальные цепочки стоимости и снижают рост экономик. Валютные войны решают лишь краткосрочные задачи. Рост военных расходов лишает бюджет сбалансированности, ведя к накоплению огромного долга и в США (более 37 триллионов долларов), и во всем мире. Уже неизбежно его урегулирование или реструктуризация. Наложение этих проблем друг на друга может привести к негативным последствиям – финансовым кризисам", – отмечает специалист.Точка невозвратаВызывают беспокойство и вероятность неплатежеспособности крупнейших банков. Есть опасность, что некоторые из них могут пострадать от девальвации активов и краха пузыря, например, на американском рынке акций, продолжает эксперт."Рынок акций США сегодня представляет серьезный риск, поскольку американские компании, составляющие более половины мировой капитализации, торгуются по очень высоким мультипликаторам при замедляющейся чистой прибыли. Это повышает вероятность резкого снижения их цен. Сюда же относятся риски инфляции, роста ставок центральных банков, обесценения валют, бегства из ранее надежных активов, включая американские гособлигации, что создает угрозы для бюджета США", – конкретизирует экономист.Конечно, мир оказался на пороге разлома мировой финансовой системы не только из-за торговой войны, которую инициировал Трамп. Вникая в причины нынешней ситуации, особого внимания заслуживают общие протекционистские настроения, которые проявляются уже давно. Другое дело, что они носили более скрытый характер, считает доцент экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко."Торговая война между США и Китаем только усилила тенденцию. По существу, замедление глобализации началось с мирового финансового кризиса, усилилось из-за Брексита и пандемии. Связан ли "переломный момент" с деглобализацией или изменением характера глобализации? Думаю, об этом узнаем уже в скором времени. Сегодня же происходят только споры и дискуссии в экспертном сообществе. Но с тем, что разлом в мировой экономике наступил – соглашается большинство мировых деятелей", – подчеркивает эксперт.Запад невольно ускорил рождение альтернативыПо сути, обнажились глубокие трещины в мировой финансовой системе, и проявляются они во многих аспектах. В таких условиях возникает перелив капитала из одного сектора в другой – так инвесторы защищают свои активы. К слову, основные фондовые индексы США упали почти на 10 процентов из-за опасений замедления роста американской экономики, продолжает Гомонко."Трещины есть и на рынке долгосрочных облигаций из-за роста долговой нагрузки стран. А санкции, введенные против России, заставили инвесторов задуматься о гарантиях возврата инвестиций. При этом стоит отметить, что мировые финансовые институты слишком большие для того, чтобы могли рухнуть. Да, есть риски, их критикуют, доверие снижено, однако они обладают значительными ресурсами, чтобы обеспечить себе определенную стабильность", – уточняет экономист.Но на этом фоне четко проступает контур новой реальности. Россия, Китай, Индия и страны Глобального Юга методично страхуются от коллапса. Они не бегут впереди паровоза глобализации, а контролируемо интегрируются в нее, не забывая про суверенитет стратегических активов. Дедолларизация, замкнутые технологические цепочки, альтернативные платежные системы – это не бунт против правил, а холодный расчет. Оказалось, на руку сыграло то, что не все государства были "в плену" коллективного Запада по историческим и экономическим причинам. "А Китай активно формировал свою политику лишь с оглядкой на западные лекала, развивая свою стратегию для сохранения контроля над ключевыми отраслями", – указывает Гомонко. Поэтому КНР, а также Россия, Индия и страны Глобального Юга, вооружившись теми же принципами, смогут устоять перед внешними шоками.Судный день западной гегемонииТем не менее, если мировой финансовый кризис случится, то он затронет все экономики. Особенно те, которые зависят от внешнего спроса на продукцию и сырье. Это наводит на мысль, что мир нуждается в новом глобальном экономическом соглашении, по аналогии с Бреттон-Вудским, убежден Абрамов. Сейчас этому мешает сильная разобщенность. Сблизить позиции, по мнению эксперта, может всемирный коллапс, или хотя бы угроза его наступления."Это сможет подвинуть страны к более ответственной финансовой политике, к стремлению координировать свои экономики с экономиками других стран. Без взаимного согласия, в общем-то, ни одна страна в мире не может решить свои глубинные проблемы, даже такие крупные, как Соединенные Штаты Америки и Китай", – отмечает экономист.Ясно одно: игра началась заново. И ставки – выше, чем когда-либо. Запад больше не диктует – он отчаянно тормозит. Но законы не обманешь: когда одна система дышит на ладан, другая уже рвется ей на смену. Дедолларизация, суверенные резервы, альтернативные торговые коридоры – это не просто защитные меры. Это фундамент нового мира, где правила пишут не в Вашингтоне и Брюсселе, а в Москве, Пекине и Нью-Дели. Финансовые войны, валютные качели, торговые блокады – все это предсмертные судороги уходящей эпохи. Но главное сражение идет не за контроль над системой, а за то, какой она будет после. И те, кто сегодня делает ставку на многополярность, завтра могут оказаться у руля. Вопрос в одном: кто успеет перестроиться, а кто останется за бортом.

https://1prime.ru/20250630/ekonomika-859012378.html

https://1prime.ru/20250429/mask-857109235.html

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

кризис, запад, россия, сша, китай, экономический кризис