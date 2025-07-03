https://1prime.ru/20250703/kurs-859153888.html

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 4 июля

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 4 июля - 03.07.2025, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 4 июля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 3,87 копейки - до 10,9852 рубля, курс доллара - на 12,91 копейки, до 78,7831 рубля, курс | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T17:13+0300

2025-07-03T17:13+0300

2025-07-03T17:13+0300

экономика

рф

банк россии

финансы

рынок

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/82773/71/827737150_0:129:3045:1842_1920x0_80_0_0_e7a6f7a4ec042c2dc118c83c57585975.jpg

МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 3,87 копейки - до 10,9852 рубля, курс доллара - на 12,91 копейки, до 78,7831 рубля, курс евро - на 45,03 копейки, до 93,1277 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

https://1prime.ru/20250703/evro--859133376.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, банк россии, финансы, рынок, банки