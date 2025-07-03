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Минцифры и Минфин подготовят предложения по льготам для IT-компаний - 03.07.2025, ПРАЙМ
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Минцифры и Минфин подготовят предложения по льготам для IT-компаний
Минцифры и Минфин подготовят предложения по льготам для IT-компаний - 03.07.2025, ПРАЙМ
Минцифры и Минфин подготовят предложения по льготам для IT-компаний
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры и Минфину до конца третьего квартала подготовить предложения по налоговым льготам для IT-компаний с... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T11:30+0300
2025-07-03T11:30+0300
общество
михаил мишустин
минфин
минцифры
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры и Минфину до конца третьего квартала подготовить предложения по налоговым льготам для IT-компаний с госучастием, следует из поручений кабмина. "Для организаций, инвестирующих собственные средства в доработку и пилотное внедрение отраслевых решений, в ближайшее время будут подготовлены предложения по мерам налогового стимулирования для компенсации части понесенных затрат", - говорится в сообщении. "Минфину и Минцифры поручено до конца III квартала подготовить предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс и порядок аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, предусмотрев для ИТ-компаний, в которых доля прямого или косвенного участия Российской Федерации превышает 50%, возможность воспользоваться профильными налоговыми льготами при соответствии определенным условиям", - добавляется там же.
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общество , михаил мишустин, минфин, минцифры
Общество , Михаил Мишустин, Минфин, Минцифры
11:30 03.07.2025
 
Минцифры и Минфин подготовят предложения по льготам для IT-компаний

Власти подготовят предложения по налоговым льготам для IT-компаний с госучастием

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры и Минфину до конца третьего квартала подготовить предложения по налоговым льготам для IT-компаний с госучастием, следует из поручений кабмина.
"Для организаций, инвестирующих собственные средства в доработку и пилотное внедрение отраслевых решений, в ближайшее время будут подготовлены предложения по мерам налогового стимулирования для компенсации части понесенных затрат", - говорится в сообщении.
"Минфину и Минцифры поручено до конца III квартала подготовить предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс и порядок аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, предусмотрев для ИТ-компаний, в которых доля прямого или косвенного участия Российской Федерации превышает 50%, возможность воспользоваться профильными налоговыми льготами при соответствии определенным условиям", - добавляется там же.
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ОбществоМихаил МишустинМинфинМинцифры
 
 
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