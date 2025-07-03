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В центре Луганска прогремел взрыв
В центре Луганска прогремел взрыв - 03.07.2025, ПРАЙМ
В центре Луганска прогремел взрыв
Взрыв произошел в центре Луганска - по предварительным данным, один человек погиб, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T12:58+0300
2025-07-03T12:58+0300
2025-07-03T12:58+0300
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ЛУГАНСК, 3 июл - ПРАЙМ. Взрыв произошел в центре Луганска - по предварительным данным, один человек погиб, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Взрыв произошел в центре города. Предварительно: один человек погиб, есть пострадавшие", - сказал источник. Как передает корреспондент РИА Новости, взрыв произошел около 11.39 недалеко от краеведческого музея.
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общество
В центре Луганска прогремел взрыв
В центре Луганска прогремел взрыв, один человек погиб
ЛУГАНСК, 3 июл - ПРАЙМ. Взрыв произошел в центре Луганска - по предварительным данным, один человек погиб, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Взрыв произошел в центре города. Предварительно: один человек погиб, есть пострадавшие", - сказал источник.
Как передает корреспондент РИА Новости, взрыв произошел около 11.39 недалеко от краеведческого музея.
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