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В центре Луганска прогремел взрыв - 03.07.2025, ПРАЙМ
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В центре Луганска прогремел взрыв
В центре Луганска прогремел взрыв - 03.07.2025, ПРАЙМ
В центре Луганска прогремел взрыв
Взрыв произошел в центре Луганска - по предварительным данным, один человек погиб, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T12:58+0300
2025-07-03T12:58+0300
происшествия
общество
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ЛУГАНСК, 3 июл - ПРАЙМ. Взрыв произошел в центре Луганска - по предварительным данным, один человек погиб, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Взрыв произошел в центре города. Предварительно: один человек погиб, есть пострадавшие", - сказал источник. Как передает корреспондент РИА Новости, взрыв произошел около 11.39 недалеко от краеведческого музея.
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общество
Происшествия, Общество
12:58 03.07.2025
 
В центре Луганска прогремел взрыв

В центре Луганска прогремел взрыв, один человек погиб

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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ЛУГАНСК, 3 июл - ПРАЙМ. Взрыв произошел в центре Луганска - по предварительным данным, один человек погиб, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Взрыв произошел в центре города. Предварительно: один человек погиб, есть пострадавшие", - сказал источник.
Как передает корреспондент РИА Новости, взрыв произошел около 11.39 недалеко от краеведческого музея.
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