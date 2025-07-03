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"Он сорвался". На Западе высказались об экстренном звонке Макрона Путину - 03.07.2025, ПРАЙМ
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"Он сорвался". На Западе высказались об экстренном звонке Макрона Путину
"Он сорвался". На Западе высказались об экстренном звонке Макрона Путину - 03.07.2025, ПРАЙМ
"Он сорвался". На Западе высказались об экстренном звонке Макрона Путину
Президент Франции Эммануэль Макрон экстренно провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обеспечить себе образ переговорщика и... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T08:36+0300
2025-07-03T08:36+0300
политика
франция
россия
эммануэль макрон
владимир путин
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон экстренно провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обеспечить себе образ переговорщика и опередить других глав стран ЕС. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору."Он (Макрон — Прим. Ред.) сорвался и захотел быть тем, кто позвонит Путину, опередив остальных (лидеров ЕС — Прим. Ред)", — отметил он в эфире своего YouTube-канала.Христофору подчеркнул, что среди лидеров стран ЕС было не так много вариантов, кто решился бы позвонить Путину. По этой причине французский президент решил взять инициативу в свои руки.Ранее 1 июля президенты России и Франции провели первый за почти три года телефонный разговор. Главы государств обсудили украинский кризис, противостояние Ирана и Израиля, а также договорились продолжить контакты для возможного согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
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франция, россия, эммануэль макрон, владимир путин
Политика, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
08:36 03.07.2025
 
"Он сорвался". На Западе высказались об экстренном звонке Макрона Путину

Христофору: Макрон позвонил Путину, стремясь опередить других лидеров Евросоюза

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон экстренно провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обеспечить себе образ переговорщика и опередить других глав стран ЕС. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
"Он (Макрон — Прим. Ред.) сорвался и захотел быть тем, кто позвонит Путину, опередив остальных (лидеров ЕС — Прим. Ред)", — отметил он в эфире своего YouTube-канала.
Христофору подчеркнул, что среди лидеров стран ЕС было не так много вариантов, кто решился бы позвонить Путину. По этой причине французский президент решил взять инициативу в свои руки.
Ранее 1 июля президенты России и Франции провели первый за почти три года телефонный разговор. Главы государств обсудили украинский кризис, противостояние Ирана и Израиля, а также договорились продолжить контакты для возможного согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
"Как бывшему". В Раде высмеяли Зеленского из-за звонка Макрона
Вчера, 17:52
 
ПолитикаФРАНЦИЯРОССИЯЭммануэль МакронВладимир Путин
 
 
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