https://1prime.ru/20250703/makron-859125173.html
"Он сорвался". На Западе высказались об экстренном звонке Макрона Путину
"Он сорвался". На Западе высказались об экстренном звонке Макрона Путину - 03.07.2025, ПРАЙМ
"Он сорвался". На Западе высказались об экстренном звонке Макрона Путину
Президент Франции Эммануэль Макрон экстренно провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обеспечить себе образ переговорщика и... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T08:36+0300
2025-07-03T08:36+0300
2025-07-03T08:36+0300
политика
франция
россия
эммануэль макрон
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322468_0:0:2865:1611_1920x0_80_0_0_876b0fd73af1f51454f8117784511f25.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон экстренно провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обеспечить себе образ переговорщика и опередить других глав стран ЕС. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору."Он (Макрон — Прим. Ред.) сорвался и захотел быть тем, кто позвонит Путину, опередив остальных (лидеров ЕС — Прим. Ред)", — отметил он в эфире своего YouTube-канала.Христофору подчеркнул, что среди лидеров стран ЕС было не так много вариантов, кто решился бы позвонить Путину. По этой причине французский президент решил взять инициативу в свои руки.Ранее 1 июля президенты России и Франции провели первый за почти три года телефонный разговор. Главы государств обсудили украинский кризис, противостояние Ирана и Израиля, а также договорились продолжить контакты для возможного согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20250702/zelenskiy-859114234.html
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322468_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c5ce8ae8a3c8bbfb92a222534e038d74.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, россия, эммануэль макрон, владимир путин
Политика, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
"Он сорвался". На Западе высказались об экстренном звонке Макрона Путину
Христофору: Макрон позвонил Путину, стремясь опередить других лидеров Евросоюза
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон экстренно провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обеспечить себе образ переговорщика и опередить других глав стран ЕС. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
"Он (Макрон — Прим. Ред.) сорвался и захотел быть тем, кто позвонит Путину, опередив остальных (лидеров ЕС — Прим. Ред)", — отметил он в эфире своего YouTube-канала
.
Христофору подчеркнул, что среди лидеров стран ЕС было не так много вариантов, кто решился бы позвонить Путину. По этой причине французский президент решил взять инициативу в свои руки.
Ранее 1 июля президенты России и Франции провели первый за почти три года телефонный разговор. Главы государств обсудили украинский кризис, противостояние Ирана и Израиля, а также договорились продолжить контакты для возможного согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
"Как бывшему". В Раде высмеяли Зеленского из-за звонка Макрона