https://1prime.ru/20250703/makron-859125173.html

"Он сорвался". На Западе высказались об экстренном звонке Макрона Путину

"Он сорвался". На Западе высказались об экстренном звонке Макрона Путину - 03.07.2025, ПРАЙМ

"Он сорвался". На Западе высказались об экстренном звонке Макрона Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон экстренно провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обеспечить себе образ переговорщика и... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T08:36+0300

2025-07-03T08:36+0300

2025-07-03T08:36+0300

политика

франция

россия

эммануэль макрон

владимир путин

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон экстренно провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обеспечить себе образ переговорщика и опередить других глав стран ЕС. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору."Он (Макрон — Прим. Ред.) сорвался и захотел быть тем, кто позвонит Путину, опередив остальных (лидеров ЕС — Прим. Ред)", — отметил он в эфире своего YouTube-канала.Христофору подчеркнул, что среди лидеров стран ЕС было не так много вариантов, кто решился бы позвонить Путину. По этой причине французский президент решил взять инициативу в свои руки.Ранее 1 июля президенты России и Франции провели первый за почти три года телефонный разговор. Главы государств обсудили украинский кризис, противостояние Ирана и Израиля, а также договорились продолжить контакты для возможного согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.

https://1prime.ru/20250702/zelenskiy-859114234.html

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франция, россия, эммануэль макрон, владимир путин