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Мантуров поручил проработать обязательную маркировку детского питания - 03.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250703/manturov--859155041.html
Мантуров поручил проработать обязательную маркировку детского питания
Мантуров поручил проработать обязательную маркировку детского питания - 03.07.2025, ПРАЙМ
Мантуров поручил проработать обязательную маркировку детского питания
Госкомиссия по антиконтрафакту во главе с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым поручила Минпромторгу РФ совместно с заинтересованными органами... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T17:41+0300
2025-07-03T17:41+0300
экономика
рф
денис мантуров
валентина матвиенко
минпромторг
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Госкомиссия по антиконтрафакту во главе с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым поручила Минпромторгу РФ совместно с заинтересованными органами исполнительной власти проработать вопрос введения обязательной маркировки для всех сегментов детского питания, сообщила пресс-служба правительства по итогам заседания госкомиссии. "Денис Мантуров поддержал проработку предложения спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о внедрении обязательной маркировки на детское молочное питание и системы прослеживаемости всех его ингредиентов... Минпромторгу России поручено совместно с заинтересованными ФОИВами проработать вопрос введения маркировки во всех сегментах детского питания", - говорится в сообщении. В ходе заседания было отмечено, что продажа просроченной молочной продукции в результате введения разрешительного режима на кассах уже снизилась в 41 раз. По словам Мантурова, система цифровой маркировки уже доказала свою эффективность в секторе пищевой продукции, поэтому ее распространение на "самый социально значимый сегмент пищевой продукции" абсолютно логично. Помимо этого, было принято решение продолжить проверки Росстандартом ввозимых в Россию транспортных средств на предмет их соответствия требованиям технических регламентов, по результатам принимать решения об их отзыве при несоответствии стандартам. Мантуров также отметил необходимость регулирования деятельности передвижных автозаправочных станций, которые занимают "ощутимый сегмент рынка топлива". В связи с этим участники госкомиссии утвердили "Дорожную карту" по внесению изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность таких станций. "Государственной комиссией с начала её учреждения принят ряд решений по недопущению незаконной реализации автомобильного топлива. Это принесло свои результаты, мы подробно их разбирали в прошлом году (с 2015 года доля фальсифицированного топлива на рынке снизилась с 20% до 4%). Необходимо эту позитивную тенденцию транслировать и на передвижные АЗС", - приводятся в сообщении слова Мантурова.
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рф, денис мантуров, валентина матвиенко, минпромторг, совет федерации, росстандарт
Экономика, РФ, Денис Мантуров, Валентина Матвиенко, Минпромторг, Совет Федерации, Росстандарт
17:41 03.07.2025
 
Мантуров поручил проработать обязательную маркировку детского питания

Мантуров поручил проработать вопрос введения обязательной маркировки для детского питания

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Госкомиссия по антиконтрафакту во главе с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым поручила Минпромторгу РФ совместно с заинтересованными органами исполнительной власти проработать вопрос введения обязательной маркировки для всех сегментов детского питания, сообщила пресс-служба правительства по итогам заседания госкомиссии.
"Денис Мантуров поддержал проработку предложения спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о внедрении обязательной маркировки на детское молочное питание и системы прослеживаемости всех его ингредиентов... Минпромторгу России поручено совместно с заинтересованными ФОИВами проработать вопрос введения маркировки во всех сегментах детского питания", - говорится в сообщении.
В ходе заседания было отмечено, что продажа просроченной молочной продукции в результате введения разрешительного режима на кассах уже снизилась в 41 раз. По словам Мантурова, система цифровой маркировки уже доказала свою эффективность в секторе пищевой продукции, поэтому ее распространение на "самый социально значимый сегмент пищевой продукции" абсолютно логично.
Помимо этого, было принято решение продолжить проверки Росстандартом ввозимых в Россию транспортных средств на предмет их соответствия требованиям технических регламентов, по результатам принимать решения об их отзыве при несоответствии стандартам.
Мантуров также отметил необходимость регулирования деятельности передвижных автозаправочных станций, которые занимают "ощутимый сегмент рынка топлива". В связи с этим участники госкомиссии утвердили "Дорожную карту" по внесению изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность таких станций.
"Государственной комиссией с начала её учреждения принят ряд решений по недопущению незаконной реализации автомобильного топлива. Это принесло свои результаты, мы подробно их разбирали в прошлом году (с 2015 года доля фальсифицированного топлива на рынке снизилась с 20% до 4%). Необходимо эту позитивную тенденцию транслировать и на передвижные АЗС", - приводятся в сообщении слова Мантурова.
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ЭкономикаРФДенис МантуровВалентина МатвиенкоМинпромторгСовет ФедерацииРосстандарт
 
 
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