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"На лужайке Белого дома". Стало известно, как Трамп добьет Маска
"На лужайке Белого дома". Стало известно, как Трамп добьет Маска - 03.07.2025, ПРАЙМ
"На лужайке Белого дома". Стало известно, как Трамп добьет Маска
Сокращение финансирования программ в области космоса, а также программ по переселению на Марс станет новым ударом по предпринимателю Илону Маску со стороны... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T08:20+0300
2025-07-03T08:20+0300
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политика
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Сокращение финансирования программ в области космоса, а также программ по переселению на Марс станет новым ударом по предпринимателю Илону Маску со стороны Белого дома. Об этом говорится в материале издания Daily Mail.Согласно изданию, подразумевается перераспределение финансов перераспределении средств в пользу лунной программы NASA "Артемида"."Если Трамп подпишет закон, выделенные NASAсредства в первую очередь пойдут на финансирование системы космических запусков (SLS), которая использует одноразовые ракеты для отправки аппаратов "Артемида" на Луну", — сказано в тексте публикации.Ранее сообщалось, что до конфликта с американским президентом Дональдом Трампом Маск убедил его отказаться от ракет SLS. Глава государства в свою очередь выступил с предложением урезать бюджет NASA.
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сша, илон маск, дональд трамп
Политика, США, Илон Маск, Дональд Трамп
"На лужайке Белого дома". Стало известно, как Трамп добьет Маска
DM: прекращение Трампом космической программы станет новым ударом по Маску
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ.
Сокращение финансирования программ в области космоса, а также программ по переселению на Марс станет новым ударом по предпринимателю Илону Маску со стороны Белого дома. Об этом говорится
в материале издания Daily Mail.
Согласно изданию, подразумевается перераспределение финансов перераспределении средств в пользу лунной программы NASA "Артемида".
"Если Трамп подпишет закон, выделенные NASAсредства в первую очередь пойдут на финансирование системы космических запусков (SLS), которая использует одноразовые ракеты для отправки аппаратов "Артемида" на Луну", — сказано в тексте публикации.
Ранее сообщалось, что до конфликта с американским президентом Дональдом Трампом Маск убедил его отказаться от ракет SLS. Глава государства в свою очередь выступил с предложением урезать бюджет NASA.
Маск похвалил Трампа его за решение "серьезных конфликтов в мире"