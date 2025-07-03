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"На лужайке Белого дома". Стало известно, как Трамп добьет Маска

"На лужайке Белого дома". Стало известно, как Трамп добьет Маска - 03.07.2025, ПРАЙМ

"На лужайке Белого дома". Стало известно, как Трамп добьет Маска

Сокращение финансирования программ в области космоса, а также программ по переселению на Марс станет новым ударом по предпринимателю Илону Маску со стороны... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T08:20+0300

2025-07-03T08:20+0300

2025-07-03T08:20+0300

политика

сша

илон маск

дональд трамп

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Сокращение финансирования программ в области космоса, а также программ по переселению на Марс станет новым ударом по предпринимателю Илону Маску со стороны Белого дома. Об этом говорится в материале издания Daily Mail.Согласно изданию, подразумевается перераспределение финансов перераспределении средств в пользу лунной программы NASA "Артемида"."Если Трамп подпишет закон, выделенные NASAсредства в первую очередь пойдут на финансирование системы космических запусков (SLS), которая использует одноразовые ракеты для отправки аппаратов "Артемида" на Луну", — сказано в тексте публикации.Ранее сообщалось, что до конфликта с американским президентом Дональдом Трампом Маск убедил его отказаться от ракет SLS. Глава государства в свою очередь выступил с предложением урезать бюджет NASA.

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сша, илон маск, дональд трамп