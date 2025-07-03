https://1prime.ru/20250703/mask-859128320.html
Маск призвал отправить МКС на пенсию и сосредоточиться на Марсе
Маск призвал отправить МКС на пенсию и сосредоточиться на Марсе - 03.07.2025, ПРАЙМ
Маск призвал отправить МКС на пенсию и сосредоточиться на Марсе
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что настало время отправить Международную космическую станцию (МКС) на пенсию и сосредоточиться на Марсе. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T09:40+0300
2025-07-03T09:40+0300
2025-07-03T09:40+0300
общество
мкс
сша
илон маск
https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187849_0:9:3933:2221_1920x0_80_0_0_c2c96fc347b8493bda185a893772f132.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что настало время отправить Международную космическую станцию (МКС) на пенсию и сосредоточиться на Марсе. "Пришло время отправить на пенсию МКС и сосредоточиться на Марсе", - написал Маск в социальной сети X. Маск в апреле 2024 года заявил, что для колонизации Марса потребуется по меньшей мере 1 миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, доставить которые на Красную планету он считает возможным за 20 лет. По словам предпринимателя, проект по колонизации Марса будет реализован на ракете Starship 3, которая является новейшей моделью линейки.
https://1prime.ru/20250703/mask-859124732.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187849_0:0:3231:2423_1920x0_80_0_0_9ae8479e90153c2809280e18814d6323.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мкс, сша, илон маск
Общество , МКС, США, Илон Маск
Маск призвал отправить МКС на пенсию и сосредоточиться на Марсе
Маск: настало время отправить МКС на пенсию и сосредоточиться на Марсе
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что настало время отправить Международную космическую станцию (МКС) на пенсию и сосредоточиться на Марсе.
"Пришло время отправить на пенсию МКС и сосредоточиться на Марсе", - написал Маск в социальной сети X.
Маск в апреле 2024 года заявил, что для колонизации Марса потребуется по меньшей мере 1 миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, доставить которые на Красную планету он считает возможным за 20 лет. По словам предпринимателя, проект по колонизации Марса будет реализован на ракете Starship 3, которая является новейшей моделью линейки.
"На лужайке Белого дома". Стало известно, как Трамп добьет Маска