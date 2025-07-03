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Маск призвал отправить МКС на пенсию и сосредоточиться на Марсе - 03.07.2025, ПРАЙМ
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Маск призвал отправить МКС на пенсию и сосредоточиться на Марсе
Маск призвал отправить МКС на пенсию и сосредоточиться на Марсе - 03.07.2025, ПРАЙМ
Маск призвал отправить МКС на пенсию и сосредоточиться на Марсе
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что настало время отправить Международную космическую станцию (МКС) на пенсию и сосредоточиться на Марсе. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T09:40+0300
2025-07-03T09:40+0300
общество
мкс
сша
илон маск
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что настало время отправить Международную космическую станцию (МКС) на пенсию и сосредоточиться на Марсе. "Пришло время отправить на пенсию МКС и сосредоточиться на Марсе", - написал Маск в социальной сети X. Маск в апреле 2024 года заявил, что для колонизации Марса потребуется по меньшей мере 1 миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, доставить которые на Красную планету он считает возможным за 20 лет. По словам предпринимателя, проект по колонизации Марса будет реализован на ракете Starship 3, которая является новейшей моделью линейки.
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общество , мкс, сша, илон маск
Общество , МКС, США, Илон Маск
09:40 03.07.2025
 
Маск призвал отправить МКС на пенсию и сосредоточиться на Марсе

Маск: настало время отправить МКС на пенсию и сосредоточиться на Марсе

© AFP / Peter ParksПредприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© AFP / Peter Parks
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что настало время отправить Международную космическую станцию (МКС) на пенсию и сосредоточиться на Марсе.
"Пришло время отправить на пенсию МКС и сосредоточиться на Марсе", - написал Маск в социальной сети X.
Маск в апреле 2024 года заявил, что для колонизации Марса потребуется по меньшей мере 1 миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, доставить которые на Красную планету он считает возможным за 20 лет. По словам предпринимателя, проект по колонизации Марса будет реализован на ракете Starship 3, которая является новейшей моделью линейки.
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
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ОбществоМКССШАИлон Маск
 
 
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