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Маск призвал отправить МКС на пенсию и сосредоточиться на Марсе

Маск призвал отправить МКС на пенсию и сосредоточиться на Марсе - 03.07.2025, ПРАЙМ

Маск призвал отправить МКС на пенсию и сосредоточиться на Марсе

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что настало время отправить Международную космическую станцию (МКС) на пенсию и сосредоточиться на Марсе. | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T09:40+0300

2025-07-03T09:40+0300

2025-07-03T09:40+0300

общество

мкс

сша

илон маск

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что настало время отправить Международную космическую станцию (МКС) на пенсию и сосредоточиться на Марсе. "Пришло время отправить на пенсию МКС и сосредоточиться на Марсе", - написал Маск в социальной сети X. Маск в апреле 2024 года заявил, что для колонизации Марса потребуется по меньшей мере 1 миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, доставить которые на Красную планету он считает возможным за 20 лет. По словам предпринимателя, проект по колонизации Марса будет реализован на ракете Starship 3, которая является новейшей моделью линейки.

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общество , мкс, сша, илон маск