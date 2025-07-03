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Медь дешевеет в четверг на фоне укрепления доллара

Медь дешевеет в четверг на фоне укрепления доллара - 03.07.2025, ПРАЙМ

Медь дешевеет в четверг на фоне укрепления доллара

Стоимость меди слабо снижается в четверг на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов. | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T09:39+0300

2025-07-03T09:39+0300

2025-07-03T09:39+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди слабо снижается в четверг на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.30 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,08%, до 5,1935 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время поднимался на 0,04% - до 96,82 пункта, а к иене доллар рос на 0,15%. Удорожание доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными для покупки в другой валюте. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца поднялась на 0,8%, до 10 013 долларов, алюминия - на 0,83%, до 2 620 долларов, стоимость цинка - на 1,6%, до 2 757,5 доллара. В то же время на рынке металлов наблюдается высокий спрос на медь. Как пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитиков, значительные объемы меди направляются из Европы и Азии в США в преддверии возможного введения администрацией президента США Дональда Трампа импортных пошлин на этот металл. Поскольку медь широко используется в таких отраслях, как энергетика, технологии и транспорт, конкуренция за дефицитные европейские и азиатские поставки усилилась. "Значительный переток металла отовсюду в США сделал медь самым "эмоциональным" рынком металлов на данный момент", - приводит газета мнение аналитика Panmure Liberum Тома Прайса.

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общество , сша, европа, азия, дональд трамп, comex, financial times