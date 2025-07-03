Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго ожидает завершения работы над энергостратегией БРИКС в 2026 году - 03.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250703/minenergo-859125785.html
Минэнерго ожидает завершения работы над энергостратегией БРИКС в 2026 году
Минэнерго ожидает завершения работы над энергостратегией БРИКС в 2026 году - 03.07.2025, ПРАЙМ
Минэнерго ожидает завершения работы над энергостратегией БРИКС в 2026 году
Минэнерго России ожидает, что страны БРИКС в 2026 году могут завершить работу над единой энергетической стратегией, рассказал в интервью РИА Новости замминистра | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T08:57+0300
2025-07-03T08:57+0300
энергетика
рф
сергей цивилев
минэнерго рф
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/69/841466951_0:142:3139:1907_1920x0_80_0_0_a0763f6c71072593df62e5312852b00e.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Минэнерго России ожидает, что страны БРИКС в 2026 году могут завершить работу над единой энергетической стратегией, рассказал в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Роман Маршавин. "Сначала странам нужно разработать свои национальные стратегии до 2050 года, потом будем их синхронизировать. У нас есть энергостратегия до 2050 года, у кого-то из стран более короткий горизонт планирования. Работа уже начата. Еще минимум год нам точно потребуется. Возможно, синхронизируем документы в рамках БРИКС в 2026 году", - сказал он. Маршавин добавил, что Россия готова помочь дружественным странам с разработкой документов развития энергетики и интеграции разных источников энергии в их энергосистему, в том числе ВИЭ. "У России есть опыт долгосрочного планирования, тот же план ГОЭЛРО. Ему практически 100 лет, но он до сих пор во многом актуален", - заключил он. О необходимости создания единой энергостратегии БРИКС объявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в сентябре 2024 года. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/20250703/minenergo-859123165.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/69/841466951_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_ac3251fad7d04a3aaf5b15475fb3cbe3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, сергей цивилев, минэнерго рф, брикс
Энергетика, РФ, Сергей Цивилев, Минэнерго РФ, БРИКС
08:57 03.07.2025
 
Минэнерго ожидает завершения работы над энергостратегией БРИКС в 2026 году

Минэнерго: страны БРИКС в 2026 году могут завершить работу над единой энергостратегией

© РИА Новости . Евгений Биятов/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц группы БРИКС
Флаги стран-участниц группы БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025Флаги стран-участниц группы БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Минэнерго России ожидает, что страны БРИКС в 2026 году могут завершить работу над единой энергетической стратегией, рассказал в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Роман Маршавин.
"Сначала странам нужно разработать свои национальные стратегии до 2050 года, потом будем их синхронизировать. У нас есть энергостратегия до 2050 года, у кого-то из стран более короткий горизонт планирования. Работа уже начата. Еще минимум год нам точно потребуется. Возможно, синхронизируем документы в рамках БРИКС в 2026 году", - сказал он.
Маршавин добавил, что Россия готова помочь дружественным странам с разработкой документов развития энергетики и интеграции разных источников энергии в их энергосистему, в том числе ВИЭ.
"У России есть опыт долгосрочного планирования, тот же план ГОЭЛРО. Ему практически 100 лет, но он до сих пор во многом актуален", - заключил он.
О необходимости создания единой энергостратегии БРИКС объявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в сентябре 2024 года.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Добыча газа
Минэнерго ожидает роста спроса на газ в мире
08:07
 
ЭнергетикаРФСергей ЦивилевМинэнерго РФБРИКС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала