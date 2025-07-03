https://1prime.ru/20250703/minenergo-859125785.html
Минэнерго ожидает завершения работы над энергостратегией БРИКС в 2026 году
Минэнерго ожидает завершения работы над энергостратегией БРИКС в 2026 году - 03.07.2025, ПРАЙМ
Минэнерго ожидает завершения работы над энергостратегией БРИКС в 2026 году
Минэнерго России ожидает, что страны БРИКС в 2026 году могут завершить работу над единой энергетической стратегией, рассказал в интервью РИА Новости замминистра | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T08:57+0300
2025-07-03T08:57+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Минэнерго России ожидает, что страны БРИКС в 2026 году могут завершить работу над единой энергетической стратегией, рассказал в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Роман Маршавин. "Сначала странам нужно разработать свои национальные стратегии до 2050 года, потом будем их синхронизировать. У нас есть энергостратегия до 2050 года, у кого-то из стран более короткий горизонт планирования. Работа уже начата. Еще минимум год нам точно потребуется. Возможно, синхронизируем документы в рамках БРИКС в 2026 году", - сказал он. Маршавин добавил, что Россия готова помочь дружественным странам с разработкой документов развития энергетики и интеграции разных источников энергии в их энергосистему, в том числе ВИЭ. "У России есть опыт долгосрочного планирования, тот же план ГОЭЛРО. Ему практически 100 лет, но он до сих пор во многом актуален", - заключил он. О необходимости создания единой энергостратегии БРИКС объявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в сентябре 2024 года. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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Энергетика, РФ, Сергей Цивилев, Минэнерго РФ, БРИКС
Минэнерго ожидает завершения работы над энергостратегией БРИКС в 2026 году
Минэнерго: страны БРИКС в 2026 году могут завершить работу над единой энергостратегией
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Минэнерго России ожидает, что страны БРИКС в 2026 году могут завершить работу над единой энергетической стратегией, рассказал в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Роман Маршавин.
"Сначала странам нужно разработать свои национальные стратегии до 2050 года, потом будем их синхронизировать. У нас есть энергостратегия до 2050 года, у кого-то из стран более короткий горизонт планирования. Работа уже начата. Еще минимум год нам точно потребуется. Возможно, синхронизируем документы в рамках БРИКС в 2026 году", - сказал он.
Маршавин добавил, что Россия готова помочь дружественным странам с разработкой документов развития энергетики и интеграции разных источников энергии в их энергосистему, в том числе ВИЭ.
"У России есть опыт долгосрочного планирования, тот же план ГОЭЛРО. Ему практически 100 лет, но он до сих пор во многом актуален", - заключил он.
О необходимости создания единой энергостратегии БРИКС объявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в сентябре 2024 года.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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