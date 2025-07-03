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Минэнерго не верит в конец роста спроса на углеводороды к 2050 году - 03.07.2025, ПРАЙМ
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Минэнерго не верит в конец роста спроса на углеводороды к 2050 году
Минэнерго не верит в конец роста спроса на углеводороды к 2050 году - 03.07.2025, ПРАЙМ
Минэнерго не верит в конец роста спроса на углеводороды к 2050 году
Минэнерго РФ не верит в конец роста спроса на углеводороды к 2050 году, сообщил в интервью РИА Новости замминистра энергетики Роман Маршавин. | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T09:05+0300
2025-07-03T09:05+0300
энергетика
общество
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Минэнерго РФ не верит в конец роста спроса на углеводороды к 2050 году, сообщил в интервью РИА Новости замминистра энергетики Роман Маршавин. "Нет, конечно. И никогда не верили", - ответил он на соответствующий вопрос. Например, несмотря на то, что доля угля в энергобалансе в мире за 100 лет сильно сократилась, в абсолютных объемах потребление сейчас стало еще выше, отметил Маршавин. Даже с дровами подобная ситуация - более двух миллиардов человек до сих пор готовят еду на дровах. Кроме того, замминистра сейчас отмечает неудовлетворенный спрос в природном газе, но уже в 2027 году прогнозируется превышение предложения над спросом. Эта ситуация продлится примерно до 2030 года. "В 2027 году выйдут на рынок те объемы газа, решения по которым были приняты десять лет назад. Потом будет пауза из-за того, что во время "зеленой революции" не принимались решения по новым проектам. Соответственно, из-за длинного инвестиционного цикла периодически будут колебания", - пояснил Маршавин. В целом Минэнерго отмечает тренд на рост потребления газа, и Россия в этой ситуации будет чувствовать себя уверенно из-за низких издержек по производству. Россия закладывает рост объемов добычи углеводородов в проект Энергостратегии до 2050 года. Ежегодная добыча нефти к 2050 году, как ожидается, достигнет 540 миллионов тонн, газа - 900 миллиардов кубометров. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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общество
Энергетика, Общество
09:05 03.07.2025
 
Минэнерго не верит в конец роста спроса на углеводороды к 2050 году

Минэнерго не верит, что к 2050 году наступит пик спроса на углеводороды

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Минэнерго РФ не верит в конец роста спроса на углеводороды к 2050 году, сообщил в интервью РИА Новости замминистра энергетики Роман Маршавин.
"Нет, конечно. И никогда не верили", - ответил он на соответствующий вопрос.
Например, несмотря на то, что доля угля в энергобалансе в мире за 100 лет сильно сократилась, в абсолютных объемах потребление сейчас стало еще выше, отметил Маршавин. Даже с дровами подобная ситуация - более двух миллиардов человек до сих пор готовят еду на дровах.
Кроме того, замминистра сейчас отмечает неудовлетворенный спрос в природном газе, но уже в 2027 году прогнозируется превышение предложения над спросом. Эта ситуация продлится примерно до 2030 года.
"В 2027 году выйдут на рынок те объемы газа, решения по которым были приняты десять лет назад. Потом будет пауза из-за того, что во время "зеленой революции" не принимались решения по новым проектам. Соответственно, из-за длинного инвестиционного цикла периодически будут колебания", - пояснил Маршавин.
В целом Минэнерго отмечает тренд на рост потребления газа, и Россия в этой ситуации будет чувствовать себя уверенно из-за низких издержек по производству.
Россия закладывает рост объемов добычи углеводородов в проект Энергостратегии до 2050 года. Ежегодная добыча нефти к 2050 году, как ожидается, достигнет 540 миллионов тонн, газа - 900 миллиардов кубометров.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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