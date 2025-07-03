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Минфин возвращается к продаже валюты и золота по бюджетному правилу - 03.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250703/minfin-859135712.html
Минфин возвращается к продаже валюты и золота по бюджетному правилу
Минфин возвращается к продаже валюты и золота по бюджетному правилу - 03.07.2025, ПРАЙМ
Минфин возвращается к продаже валюты и золота по бюджетному правилу
Минфин РФ возвращается к продаже валюты и золота по бюджетному правилу: с 7 июля по 6 августа направит на эти цели 18,77 миллиарда рублей, по 820 миллионов... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T12:03+0300
2025-07-03T12:03+0300
экономика
минфин
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Минфин РФ возвращается к продаже валюты и золота по бюджетному правилу: с 7 июля по 6 августа направит на эти цели 18,77 миллиарда рублей, по 820 миллионов рублей в день, сообщается в материалах на сайте министерства."Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июле 2025 года в размере -25,82 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июня 2025 года составило 7,05 млрд рублей", - говорится в материалах."Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу ранее приобретенных иностранной валюты и золота, составляет 18,77 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 июля 2025 года по 6 августа 2025 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 0,82 млрд рублей", - отмечается там.В период с 6 июня по 4 июля Минфин осуществляет покупку валюты и золота, направляя на эти цели по 1,5 миллиарда рублей в день (всего – 28,3 миллиарда рублей).ЦБ РФ с 9 января возобновил регулярные операции в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленные с 28 ноября 2024 года. Как пояснял регулятор, с 15 января по 30 июня 2025 года он будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты, исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином России объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 миллиарда рублей в день.По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
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минфин
Экономика, Минфин
12:03 03.07.2025
 
Минфин возвращается к продаже валюты и золота по бюджетному правилу

Минфин с 7 июля по 6 августа направит на продажу валюты и золота 18,77 млрд руб

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Минфин РФ возвращается к продаже валюты и золота по бюджетному правилу: с 7 июля по 6 августа направит на эти цели 18,77 миллиарда рублей, по 820 миллионов рублей в день, сообщается в материалах на сайте министерства.
"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июле 2025 года в размере -25,82 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июня 2025 года составило 7,05 млрд рублей", - говорится в материалах.
"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу ранее приобретенных иностранной валюты и золота, составляет 18,77 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 июля 2025 года по 6 августа 2025 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 0,82 млрд рублей", - отмечается там.
В период с 6 июня по 4 июля Минфин осуществляет покупку валюты и золота, направляя на эти цели по 1,5 миллиарда рублей в день (всего – 28,3 миллиарда рублей).
ЦБ РФ с 9 января возобновил регулярные операции в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленные с 28 ноября 2024 года. Как пояснял регулятор, с 15 января по 30 июня 2025 года он будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты, исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином России объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
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