https://1prime.ru/20250703/minobrnauki-859120770.html

Минобрнауки ответило на сообщения о повышении цен на обучение

Минобрнауки ответило на сообщения о повышении цен на обучение - 03.07.2025, ПРАЙМ

Минобрнауки ответило на сообщения о повышении цен на обучение

Вузы уполномочены определять цены на обучение самостоятельно, однако Минобрнауки РФ контролирует ситуацию со стоимостью высшего образования в университетах... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T02:42+0300

2025-07-03T02:42+0300

2025-07-03T02:42+0300

общество

рф

минобрнауки

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Вузы уполномочены определять цены на обучение самостоятельно, однако Минобрнауки РФ контролирует ситуацию со стоимостью высшего образования в университетах страны, сообщил РИА Новости заместитель министра Дмитрий Афанасьев, комментируя сообщения о якобы значительном повышении в некоторых вузах. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что якобы некоторые ведущие российские университеты значительно подняли цены на обучение. "Установление (цены обучения - ред.) на первый курс, конечно, в сегодняшнем нормативном поле - это ответственность вузов и их полномочия. В этом смысле нормативные требования мы контролируем и не допускаем нарушений, а что касается установления размера платы, то она исходит из спроса", - сказал агентству замглавы Минобрнауки РФ в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о якобы повышении цен на обучение. Афанасьев добавил, что вузы сами рискуют "не получить абитуриентов", установив неоправданно высокие цены на обучение. "Законодательно и нормативно установлено, что размер платного обучения не должен быть меньше, чем соответствующее нормативное бюджетное финансирование, чтобы обеспечить единые подходы и качество образования. Что касается повышения на втором и последующих курсах, то оно не должно быть больше, чем на процент инфляции", - заключил заместитель министра.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , рф, минобрнауки