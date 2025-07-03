Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минобрнауки ответило на сообщения о повышении цен на обучение - 03.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250703/minobrnauki-859120770.html
Минобрнауки ответило на сообщения о повышении цен на обучение
Минобрнауки ответило на сообщения о повышении цен на обучение - 03.07.2025, ПРАЙМ
Минобрнауки ответило на сообщения о повышении цен на обучение
Вузы уполномочены определять цены на обучение самостоятельно, однако Минобрнауки РФ контролирует ситуацию со стоимостью высшего образования в университетах... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T02:42+0300
2025-07-03T02:42+0300
общество
рф
минобрнауки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859120770.jpg?1751499763
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Вузы уполномочены определять цены на обучение самостоятельно, однако Минобрнауки РФ контролирует ситуацию со стоимостью высшего образования в университетах страны, сообщил РИА Новости заместитель министра Дмитрий Афанасьев, комментируя сообщения о якобы значительном повышении в некоторых вузах. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что якобы некоторые ведущие российские университеты значительно подняли цены на обучение. "Установление (цены обучения - ред.) на первый курс, конечно, в сегодняшнем нормативном поле - это ответственность вузов и их полномочия. В этом смысле нормативные требования мы контролируем и не допускаем нарушений, а что касается установления размера платы, то она исходит из спроса", - сказал агентству замглавы Минобрнауки РФ в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о якобы повышении цен на обучение. Афанасьев добавил, что вузы сами рискуют "не получить абитуриентов", установив неоправданно высокие цены на обучение. "Законодательно и нормативно установлено, что размер платного обучения не должен быть меньше, чем соответствующее нормативное бюджетное финансирование, чтобы обеспечить единые подходы и качество образования. Что касается повышения на втором и последующих курсах, то оно не должно быть больше, чем на процент инфляции", - заключил заместитель министра.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, минобрнауки
Общество , РФ, Минобрнауки
02:42 03.07.2025
 
Минобрнауки ответило на сообщения о повышении цен на обучение

Минобрнауки: вузы уполномочены определять цены на обучение самостоятельно

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Вузы уполномочены определять цены на обучение самостоятельно, однако Минобрнауки РФ контролирует ситуацию со стоимостью высшего образования в университетах страны, сообщил РИА Новости заместитель министра Дмитрий Афанасьев, комментируя сообщения о якобы значительном повышении в некоторых вузах.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что якобы некоторые ведущие российские университеты значительно подняли цены на обучение.
"Установление (цены обучения - ред.) на первый курс, конечно, в сегодняшнем нормативном поле - это ответственность вузов и их полномочия. В этом смысле нормативные требования мы контролируем и не допускаем нарушений, а что касается установления размера платы, то она исходит из спроса", - сказал агентству замглавы Минобрнауки РФ в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о якобы повышении цен на обучение.
Афанасьев добавил, что вузы сами рискуют "не получить абитуриентов", установив неоправданно высокие цены на обучение.
"Законодательно и нормативно установлено, что размер платного обучения не должен быть меньше, чем соответствующее нормативное бюджетное финансирование, чтобы обеспечить единые подходы и качество образования. Что касается повышения на втором и последующих курсах, то оно не должно быть больше, чем на процент инфляции", - заключил заместитель министра.
 
ОбществоРФМинобрнауки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала