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Продажи новых электромобилей в России упали на 57% - 03.07.2025, ПРАЙМ
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Продажи новых электромобилей в России упали на 57%
Продажи новых электромобилей в России упали на 57% - 03.07.2025, ПРАЙМ
Продажи новых электромобилей в России упали на 57%
Продажи новых электромобилей в России по итогам января-июня 2025 года упали на 57% в годовом выражении и составили 4 778 штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой | 03.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в России по итогам января-июня 2025 года упали на 57% в годовом выражении и составили 4 778 штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Рынок новых электромобилей составил 4 778 штук (-57% относительно аналогичного периода 2024 года – 11 154 штук)", - говорится в сообщении. Отмечается, что доля электромобилей, изготовленных в Российской Федерации, составила 23%, что на 5 процентных пунктов больше, чем в первом полугодии 2024 года.
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общество , минпромторг
Общество , Минпромторг
10:01 03.07.2025
 
Продажи новых электромобилей в России упали на 57%

Минпромторг: продажи новых электромобилей в России упали на 57% в годовом выражении

© Unsplash/Ernest OjehЭлектромобиль, зарядка
Электромобиль, зарядка
© Unsplash/Ernest Ojeh
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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в России по итогам января-июня 2025 года упали на 57% в годовом выражении и составили 4 778 штук, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"Рынок новых электромобилей составил 4 778 штук (-57% относительно аналогичного периода 2024 года – 11 154 штук)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что доля электромобилей, изготовленных в Российской Федерации, составила 23%, что на 5 процентных пунктов больше, чем в первом полугодии 2024 года.
Ford - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
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