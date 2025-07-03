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Минпромторг подал иск к ОАК на 648 миллионов рублей - 03.07.2025, ПРАЙМ
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Минпромторг подал иск к ОАК на 648 миллионов рублей
Минпромторг подал иск к ОАК на 648 миллионов рублей - 03.07.2025, ПРАЙМ
Минпромторг подал иск к ОАК на 648 миллионов рублей
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства промышленности и торговли России с требованием взыскать более 648 миллионов рублей с Объединенной... | 03.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-03T14:25+0300
2025-07-03T14:25+0300
экономика
общество
росимущество
оак
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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства промышленности и торговли России с требованием взыскать более 648 миллионов рублей с Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) "Ростеха", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 25 июня, к рассмотрению он еще не принят. Третьим лицом истец просит привлечь к делу Росимущество. Основания исковых требований пока не уточняются. В России с 2022 года действует Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. В 2024 году кабмин актуализировал сроки поставок отечественных гражданских самолетов в рамках программы. В частности, передача импортозамещенных самолетов SJ-100 была официально перенесена с 2023 года на 2026 год, МС-21 - с 2024 года на 2025 год, Ил-114 - с 2024 года на 2026 год, "Ладоги" - с 2025 года на 2028 год, "Байкала" - с 2024 года на 2025 год. Общее количество поставок гражданских самолетов до 2030 года сократилось с 1081 до 994 штук. ОАК создана в 2006 году с целью консолидации крупнейших самолетостроительных активов России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют все работы по созданию и поддержанию полного жизненного цикла авиационной техники.
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общество , росимущество, оак
Экономика, Общество , Росимущество, ОАК
14:25 03.07.2025
 
Минпромторг подал иск к ОАК на 648 миллионов рублей

Суд зарегистрировал иск Минпромторга к ОАК на 648 миллионов рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства промышленности и торговли России с требованием взыскать более 648 миллионов рублей с Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) "Ростеха", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 25 июня, к рассмотрению он еще не принят. Третьим лицом истец просит привлечь к делу Росимущество. Основания исковых требований пока не уточняются.
В России с 2022 года действует Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. В 2024 году кабмин актуализировал сроки поставок отечественных гражданских самолетов в рамках программы. В частности, передача импортозамещенных самолетов SJ-100 была официально перенесена с 2023 года на 2026 год, МС-21 - с 2024 года на 2025 год, Ил-114 - с 2024 года на 2026 год, "Ладоги" - с 2025 года на 2028 год, "Байкала" - с 2024 года на 2025 год. Общее количество поставок гражданских самолетов до 2030 года сократилось с 1081 до 994 штук.
ОАК создана в 2006 году с целью консолидации крупнейших самолетостроительных активов России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют все работы по созданию и поддержанию полного жизненного цикла авиационной техники.
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
Минпромторг разработает закон о 50-процентной доле отечественных самолетов
Вчера, 16:02
 
ЭкономикаОбществоРосимуществоОАК
 
 
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