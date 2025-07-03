https://1prime.ru/20250703/minpromtorg-859143240.html

Минпромторг подал иск к ОАК на 648 миллионов рублей

Минпромторг подал иск к ОАК на 648 миллионов рублей - 03.07.2025, ПРАЙМ

Минпромторг подал иск к ОАК на 648 миллионов рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства промышленности и торговли России с требованием взыскать более 648 миллионов рублей с Объединенной... | 03.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-03T14:25+0300

2025-07-03T14:25+0300

2025-07-03T14:25+0300

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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства промышленности и торговли России с требованием взыскать более 648 миллионов рублей с Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) "Ростеха", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 25 июня, к рассмотрению он еще не принят. Третьим лицом истец просит привлечь к делу Росимущество. Основания исковых требований пока не уточняются. В России с 2022 года действует Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. В 2024 году кабмин актуализировал сроки поставок отечественных гражданских самолетов в рамках программы. В частности, передача импортозамещенных самолетов SJ-100 была официально перенесена с 2023 года на 2026 год, МС-21 - с 2024 года на 2025 год, Ил-114 - с 2024 года на 2026 год, "Ладоги" - с 2025 года на 2028 год, "Байкала" - с 2024 года на 2025 год. Общее количество поставок гражданских самолетов до 2030 года сократилось с 1081 до 994 штук. ОАК создана в 2006 году с целью консолидации крупнейших самолетостроительных активов России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют все работы по созданию и поддержанию полного жизненного цикла авиационной техники.

https://1prime.ru/20250702/minpromtorg-859109877.html

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общество , росимущество, оак